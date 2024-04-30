Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit VAR asal Thailand Sivakorn Pu-udom Rugikan Timnas Indonesia dalam 3 Pertandingan, Takut Thailand Ketinggalan Level dari Skuad Shin Tae-yong?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |00:25 WIB
Wasit VAR asal Thailand Sivakorn Pu-udom Rugikan Timnas Indonesia dalam 3 Pertandingan, Takut Thailand Ketinggalan Level dari Skuad Shin Tae-yong?
Wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Pu-udom, terus menerus merugikan Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)
A
A
A

WASIT Video Assistant Referee (VAR) asal Thailand, Sivakorn Pu-udom, merugikan Timnas Indonesia dalam tiga pertandingan. Apakah ini pertanda wasit asal Thailand ini tak rela sang tim nasional semakin ketinggalan levelnya dari skuad asuhan Shin Tae-yong?

Semalam, Sivakorn Pu-udom menjadi wasit VAR dalam laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekiatan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Ia berandil besar atas kekalahan 0-2 yang diterima Timnas Indonesia U-23 dari sang lawan.

Tekel Khusanov kepada Witan Sulaeman. (Foto: X/@FaktaSepakbola)

Tekel Khusanov kepada Witan Sulaeman. (Foto: X/@FaktaSepakbola)

Pertama, Sivakorn Pu-udom memberi masukan untuk membatalkan eksekusi tendangan bebas di dekat kotak penalti yang didapatkan Timnas Indonesia U-23 di babak pertama. Saat itu, Sivakorn Pu-udom berdiskusi dengan wasit utama, Shen Yinhao, yang memimpin pertandingan.

Selanjutnya, Sivakorn Pu-udom juga berandil atas dianulirnya gol Muhammad Ferarri pada menit 61. Padahal, jika gol itu disahkan, Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 dan mental skuad asuhan Shin Tae-yong bakal lebih tinggi lagi.

Namun, setelah melihat VAR dan berdiskui dengan Sivakorn Pu-udom, wasit Shen Yinhao membatalkan gol Muhammad Ferarri karena sebelum Pemain Persija Jakarta itu mencetak gol, Ramadhan Sananta lebih dulu terjebak offside.

Terakhir atau tepatnya di menit 84, VAR juga yang akhirnya menghakimi kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, untuk terkena kartu merah.

Halaman:
1 2
      
