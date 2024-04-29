3 Keputusan Wasit Shen Yinhao dan Sivakorn Pu-udom yang Rugikan Timnas Indonesia U-23 saat Kalah dari Uzbekistan U-23, Nomor 1 Paling Disorot!

Berikut 3 keputusan wasit Shen Yinhao dan Sivakorn Pu-udom yang merugikan Timnas Indonesia U-23. (Foto: X/@FaktaSepakbola)

SEBANYAK 3 keputusan wasit Shen Yinhao dan Sivakorn Pu-udom yang merugikan Timnas Indonesia U-23 saat kalah dari Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 kalah dari Uzbekistan U-23 setelah dibobol Khusayin Norchaev pada menit 68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan (86’).

Atas hasil ini, Timnas Indonesia U-23 gagal lolos ke final Piala Asia U-23 2024. Meski begitu, masih ada peluang bagi skuad Garuda Muda menyegel tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024, asalkan menang di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 kontra Jepang U-23/Irak U-23 pada Kamis, 2 Mei 2024 pukul 22.30 WIB.

Balik ke laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23. Sejumlah keputusan merugikan untuk Timnas Indonesia U-23 dibuat Shen Yinhao (wasit utama) dan Sivakorn Pu-udom (wasit VAR) dalam laga ini. Apa saja?

Berikut 3 keputusan wasit Shen Yinhao dan Sivakorn Pu-udom yang rugikan Timnas Indonesia U-23 saat lawan Uzbekistan U-23:

3. Batalkan Tendangan Bebas untuk Timnas Indonesia U-23

(Momen Khusanov menekel Witan Sulaeman. (Foto: X/@faktasepakbola)

Di menit 27, winger Timnas Indonesia U-23, Witan Sulaeman, dilanggar pemain belakang Timnas Uzbekistan U-23 Abdukodir Khusanov. Awalnya, Shen Yinhao memberikan hadiah free kick kepada Timnas Indonesia U-23, tepat di samping garis kotak penalti Timnas Uzbekistan U-23.

Akan tetapi, ketika ingin menyemprotkan spray tanda menaruh bola untuk tendangan bebas, Shen Yinhao mendapat laporan dari ruang Video Assistant Referee (VAR). Setelah berdiskusi dengan wasit VAR asal Thailand Sivakorn Pu-udom, Shen Yinhao bergegas berlari ke pinggir lapangan.

Ia berlari ke pinggir lapangan untuk mengecek VAR apakah ada kemungkinan penalti untuk Timnas Indonesia U-23 atau tidak. Di saat melihat VAR, Shen Yinhao juga berkomunikasi dengan Sivakorn Pu-udom.

Usai beberapa detik melihat siaran ulang, Shen Yinhao langsung berbalik badan, tanda siap kembali memimpin laga. Lantas, keputusan apa yang diambil Shen Yinhao?

Diharapkan memberikan hadiah penalti untuk Timnas Indonesia U-23, Shen Yinhao justru membatalkan hadiah tendangan bebas kepada skuad Garuda Muda.