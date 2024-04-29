Kronologi Gol Muhammad Ferarri Dianulir Wasit Shen Yinhao hingga Akhirnya Timnas Indonesia U-23 Dibobol Pemain Uzbekistan U-23

KRONOLOGI gol Muhammad Ferarri dianulir wasit Shen Yinhao hingga akhirnya Timnas Indonesia U-23 dibobol pemain Uzbekistan U-23 curi perhatian. Momen itu tepatnya terjadi di babak kedua laga semifinal Piala Asia U-23 2024.

Ya, duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Laga itu digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar, pukul Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Sengitnya duel Timnas Indonesia U-23 kontra Timnas Uzbekistan U-23 membuat laga babak pertama harus berakhir imbang. Skor 0-0 terus terjaga di sepanjang laga babak pertama.

Tetapi di babak kedua, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akhirnya bisa memecah kebuntuan. Tepatnya pada menit ke-61, Muhammad Ferrari berhasil menyarangkan bola ke gawang Uzbekistan U-23.

Gol berawal dari umpan silang Pratama Arhan dari sisi kanan gawang, bola kemudian disundul Ramadhan Sananta usai berduel dengan kiper Uzbekistan U-23. Bola muntah lalu disambar Sananta yang disambut Ferrari di sampingnya. Ferrari pun menendang bola hingga berbuah gol.

Tak lama kemudian, wasit mengecek video assistant referee (VAR) karena ada indikasi terjadinya offside. Hasilnya, Ramadhan Sananta dinyatakan offside saat menyambut bola crossing. Wasit pun akhirnya menganulir gol Muhammad Ferrari.

Gol yang dianulir itu tampaknya memberi pengaruh terhadap konsentrasi dan fokus pemain Timnas Indonesia U-23. Terbukti, hanay berselang 7 menit dari gol Ferrari, gawang Garuda Muda malah kebobolan.

Ialah Khusayin Norchaev yang mencatatkan namanya di papan skor. Terbebas dari pengawalan Rizky Ridho dan juga Muhammad Ferarri, Norchaev langsung menyambut umpan ciamik dari Muhammadkodir Hamraliev dan meneruskannya menjadi gol.