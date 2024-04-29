Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Olimpiade Paris 2024 Setelah Kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |23:21 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Olimpiade Paris 2024 Setelah Kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos Olimpiade Paris 2024 setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23. (Foto: X/@afcasiancup)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos Olimpiade Paris 2024 setelah kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 baru saja tumbang dari Uzbekistan U-23 dalam laga yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium.

Dalam laga ini, Timnas Indonesia U-23 sejatinya unggul 1-0 lebih dulu sepakan Muhammad Ferrari pada menit 61. Namun, setelah melihat Video Assistant Referee (VAR), wasit Shen Yinhao yang memimpin pertandingan membatalkan gol tersebut.

Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@afcasiancup)

(Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@afcasiancup)

Lantas, apa penyebab wasit Shen Yinhao membatalkan gol Pemain Persija Jakarta itu? Dalam siaran ulang terlihat, kaki penyerang Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta, sedikit berada di belakang Pemain paling paling terakhir Uzbekistan U-23 (selain kiper).

Alhasil, wasit menganggap Ramadhan Sananta lebih dulu terjebak offside sebelum Muhammad Ferarri mencetak gol. Beberapa menit berselang atau tepatnya di menit 68, Uzbekistan U-23 membuka keunggulan lewat sepakan Khusayin Norchaev.

Petaka menimpa Timnas Indonesia U-23 di menit 84 setelah kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, terkena kartu merah karena ketahuan melepaskan tendangan ke arah Pemain Uzbekistan U-23, Jasurbek Jaloliddinov.

Laga pun berakhir setelah Uzbekistan U-23 mencetak gol kedua pada menit 86, setelah Pratama Arhan mencetak gol bunuh diri. Setelah waktu normal berakhir, Uzbekistan U-23 menang 2-0 atas Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182005/ivar_jenner_dipanggil_untuk_membela_timnas_indonesia_u_23_melawan_mali_u_23_pada_november_2025_ivarjnr-db04_large.jpg
3 Pemain Diaspora yang Dipanggil Indra Sjafri untuk Perkuat Timnas Indonesia U-23 Lawan Mali U-23, Nomor 1 Ivar Jenner!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641939/pangsuma-fc-taklukkan-bintang-timur-surabaya-42-di-pekan-kelima-pro-futsal-league-pfl-20252026-seri-tangerang-bdm.webp
Pangsuma FC Taklukkan Bintang Timur Surabaya 4â2 di Pekan Kelima Pro Futsal League (PFL) 2025/2026 Seri Tangerang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_menegaskan.jpg
Misi Ambisius Persija Jakarta: Bikin Arema FC Terbelit Kutukan Kandang di Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement