Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-23 Lolos Olimpiade Paris 2024 Setelah Kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-23 lolos Olimpiade Paris 2024 setelah kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 baru saja tumbang dari Uzbekistan U-23 dalam laga yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium.

Dalam laga ini, Timnas Indonesia U-23 sejatinya unggul 1-0 lebih dulu sepakan Muhammad Ferrari pada menit 61. Namun, setelah melihat Video Assistant Referee (VAR), wasit Shen Yinhao yang memimpin pertandingan membatalkan gol tersebut.

(Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@afcasiancup)

Lantas, apa penyebab wasit Shen Yinhao membatalkan gol Pemain Persija Jakarta itu? Dalam siaran ulang terlihat, kaki penyerang Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta, sedikit berada di belakang Pemain paling paling terakhir Uzbekistan U-23 (selain kiper).

Alhasil, wasit menganggap Ramadhan Sananta lebih dulu terjebak offside sebelum Muhammad Ferarri mencetak gol. Beberapa menit berselang atau tepatnya di menit 68, Uzbekistan U-23 membuka keunggulan lewat sepakan Khusayin Norchaev.

Petaka menimpa Timnas Indonesia U-23 di menit 84 setelah kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, terkena kartu merah karena ketahuan melepaskan tendangan ke arah Pemain Uzbekistan U-23, Jasurbek Jaloliddinov.

Laga pun berakhir setelah Uzbekistan U-23 mencetak gol kedua pada menit 86, setelah Pratama Arhan mencetak gol bunuh diri. Setelah waktu normal berakhir, Uzbekistan U-23 menang 2-0 atas Timnas Indonesia U-23.