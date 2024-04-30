Respons Muhammad Ferarri Usai Golnya Dianulir hingga Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23: Kami Tidak Beruntung!

RESPONS Muhammad Ferarri usai golnya dianulir hingga Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Menyayangkan banyak keputusan wasit yang kontroversial, Ferarri menyebut Timnas Indonesia U-23 tidak beruntung.

Ya, Timnas Indonesia U-23 dikalahkan Uzbekistan U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin (29/4/2024) malam WIB. Garuda Muda sempat unggul lebih dulu lewat gol Muhammad Ferarri.

Tetapi, wasit menganulir gol tersebut karena Ramadhan Sananta dianggap offside. Skuad muda Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan U-23- kemudian merespons dengan gol dari Khusayin Norchaev (68’) dan gol bunuh diri Pratama Arhan (86’).

Ferarri mengakui Timnas Indonesia U-23 kurang beruntung dalam laga tersebut. Pemain Persija Jakarta itu juga menyoroti sejumlah keputusan wasit Shen Yinhao yang kontroversial dan merugikan untuk Garuda Muda.

“Setelah saya mencetak gol, padahal kita masih bisa dibilang beruntung untuk hari ini,” kata Ferarri selepas pertandingan, Senin (29/4/2024).