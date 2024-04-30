Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Muhammad Ferarri Usai Golnya Dianulir hingga Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23: Kami Tidak Beruntung!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |00:07 WIB
Muhammad Ferarri kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

RESPONS Muhammad Ferarri usai golnya dianulir hingga Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Menyayangkan banyak keputusan wasit yang kontroversial, Ferarri menyebut Timnas Indonesia U-23 tidak beruntung.

Ya, Timnas Indonesia U-23 dikalahkan Uzbekistan U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin (29/4/2024) malam WIB. Garuda Muda sempat unggul lebih dulu lewat gol Muhammad Ferarri.

Timnas Indonesia U-23

Tetapi, wasit menganulir gol tersebut karena Ramadhan Sananta dianggap offside. Skuad muda Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan U-23- kemudian merespons dengan gol dari Khusayin Norchaev (68’) dan gol bunuh diri Pratama Arhan (86’).

Ferarri mengakui Timnas Indonesia U-23 kurang beruntung dalam laga tersebut. Pemain Persija Jakarta itu juga menyoroti sejumlah keputusan wasit Shen Yinhao yang kontroversial dan merugikan untuk Garuda Muda.

“Setelah saya mencetak gol, padahal kita masih bisa dibilang beruntung untuk hari ini,” kata Ferarri selepas pertandingan, Senin (29/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
