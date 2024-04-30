Liga 1 2023-2024: Persib Bandung Istirahatkan 4 Pemain Inti Saat Hadapi PSS Sleman

PERSIB Bandung dikabarkan bakal mengistirahatkan empat pemain inti mereka saat menghadapi PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kepastian itu disampaikan pelatih Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Minggu (28/4/2024).

Pelatih asal Kroasia ini mengaku terpaksa mengistirahatkan para pemain intinya itu. Sebab di laga sebelumnya melawan Borneo FC, para pemainnya itu mengalami cedera ringan.

“Bukan cedera berat. Jadi seperti Henhen (Herdiana), Dedi (Kusnandar), Bule (sapaan Rezaldi Hehanussa), Stefano (Beltrame) dan juga mungkin Ciro (Alves), lalu ada Marc (Klok) masih 50:50 (main lawan PSS Sleman),” beber Bojan Hodak.

Meski demikian, lanjutnya, tak sepenuhnya para pemainnya itu tidak bisa bermain saat menghadapi PSS Sleman. Seperti halnya Marc Klok yang akan segera pulih dan bisa ikut terlibat dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Selasa (30/4/2024).

“Jadi ada beberapa pemain yang tidak akan tampil dan kami menyiapkan pemain pelapis. Ini jadi kesempatan mereka untuk untuk membuktikan dirinya dan dan pada akhirnya itu bisa menjadi kesempatan mereka memaksa saya supaya memainkannya lagi,” tegasnya.