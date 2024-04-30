Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Persib Bandung Istirahatkan 4 Pemain Inti Saat Hadapi PSS Sleman

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |00:05 WIB
Liga 1 2023-2024: Persib Bandung Istirahatkan 4 Pemain Inti Saat Hadapi PSS Sleman
Para pemain Persib Bandung di sesi latihan bersama (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung dikabarkan bakal mengistirahatkan empat pemain inti mereka saat menghadapi PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kepastian itu disampaikan pelatih Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Minggu (28/4/2024).

Pelatih asal Kroasia ini mengaku terpaksa mengistirahatkan para pemain intinya itu. Sebab di laga sebelumnya melawan Borneo FC, para pemainnya itu mengalami cedera ringan.

“Bukan cedera berat. Jadi seperti Henhen (Herdiana), Dedi (Kusnandar), Bule (sapaan Rezaldi Hehanussa), Stefano (Beltrame) dan juga mungkin Ciro (Alves), lalu ada Marc (Klok) masih 50:50 (main lawan PSS Sleman),” beber Bojan Hodak.

Meski demikian, lanjutnya, tak sepenuhnya para pemainnya itu tidak bisa bermain saat menghadapi PSS Sleman. Seperti halnya Marc Klok yang akan segera pulih dan bisa ikut terlibat dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Selasa (30/4/2024).

“Jadi ada beberapa pemain yang tidak akan tampil dan kami menyiapkan pemain pelapis. Ini jadi kesempatan mereka untuk untuk membuktikan dirinya dan dan pada akhirnya itu bisa menjadi kesempatan mereka memaksa saya supaya memainkannya lagi,” tegasnya.

