Championship Series Liga 1 2023-2024 Mundur, Bojan Hodak Ungkap Plus Minus untuk Persib Bandung

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan tanggapannya mengenai jadwal Championship Series Liga 1 2023-2024 yang diputuskan dimundurkan. Pertandingan akan ditetapkan sesuai dengan hasil Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Hodak merasa seharusnya babak Championship Series Liga 1 2023-2024 bisa digelar sesuai jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan yakni 5 Mei. Namun, ia juga melihat sisi positif dari keputusan itu.

“Tapi saat ini juga ada 4-5 pemain yang cedera ringan dan bisa pulih karena mereka butuh sekitar tujuh hari untuk pulih. Jadi tentu harapannya kami memiliki kekuatan penuh,” ungkap Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Minggu 28 April 2024.

Namun, pria asal Kroasia itu mengakui mundurnya jadwal tersebut akan membuat Persib kehilangan momentum. Apalagi saat ini, Marc Klok dan kawan-kawan dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan atas Persebaya Surabaya (3-1) dan Borneo FC (2-1).

“Jadi bagi kami memang lebih baik jika bermain sekarang,” tukas Hodak.

Meski demikian, pelatih berkepala plontos itu akan tetap menerima keputusan tersebut. Sebab, mundurnya jadwal Championship Series ini tidak hanya berdampak pada Persib, tetapi juga tiga tim peserta.