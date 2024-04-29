Advertisement
LIGA INDONESIA

Championship Series Liga 1 2023-2024 Tergantung Kiprah Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |01:24 WIB
PT LIB menyesuaikan jadwal Championship Series Liga 1 2023-2024 dengan hasil Timnas Indonesia U-23 (Foto: PT LIB)
JAKARTA - PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) akan menunggu hasil Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 untuk menentukan jadwal Championship Series Liga 1 2023-2024. Setidaknya terdapat tiga opsi penyesuaian jadwal yang telah dirancang pihak operator.

Timnas Indonesia U-23 sedang berjuang di Piala Asia U-23 2024. Marselino Ferdinan dan kolega secara mengejutkan berhasil melaju ke babak semifinal. Pencapaian yang melampaui target PSSI, yakni perempatfinal.

Timnas Indonesia U-23 jelang laga uji coba (Foto: PSSI)

Di babak semifinal, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-23. Ada pun laga tersebut akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB. Skuad Garuda Muda memiliki peluang besar untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024.

Jika menang kontra Uzbekistan U-23, maka otomatis akan melaju ke final dan sekaligus merebut tiket Olimpiade. Laga puncak akan berlangsung pada 3 Mei 2024. Andai kalah di babak semifinal, Timnas Indonesia U-23 akan memperebutkan tempat ketiga yang akan digelar pada 2 Mei.

Situasi ini mendorong PT LIB untuk menyesuaikan jadwal babak Championship Series agar tidak mengganggu persiapan dan fokus Skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Penyesuaian jadwal ini juga sudah diinformasikan kepada klub peserta dengan surat bernomor 515/LIB-COR/IV/2024.

“Jadwal pertandingan Championship Series yang lebih rinci akan diumumkan pada tanggal 30 April 2024, dengan mempertimbangkan hasil Timnas U-23 di perebutan tempat ke-3 AFC U-23 Asian Cup,” bunyi surat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus.

