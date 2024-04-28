Hasil Persebaya Surabaya vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Bajul Ijo Tutup Musim dengan Kemenangan 2-1

SURABAYA – Persebaya Surabaya menutup Liga 1 2023-2024 dengan kemenangan atas Persik Kediri, pada Minggu (28/4/2024) sore WIb. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomor, Surabaya, Jawa Timur, tim berjuluk Bajul Ijo itu tepatnya menang dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-34 Liga 1 2023-2024 tersebut.

Persebaya sementara menguasai posisi ke-11 dengan 42 poin. Sementara Persik bertengger di peringkat ketujuh dengan 48 poin. Posisi mereka jelas masih bisa berubah mengingat masih banyak tim yang belum memainkan laga pekan ke-34 mereka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya langsung tancap gas menyerang begitu laga dimulai. Mereka pun nyaris mendapatkan gol pada menit sembilan lewat kerjasama apik Bruno Moreira dan Kasim Botan, tetapi penyelesaian akhir dari Bruno mengarah tepat ke pelukan Eko Saputro.

Delapan menit berselang, gantian Persik yang mengancam pertahanan tuan rumah ketika Flavio Silva lolos dari jebakan offside. Namun, sontekannya di depan gawang bisa ditepis oleh Andhika Ramadhani.

Jual beli serangan terus terjadi di pertengahan laga. Kedua tim sama-sama bermain dalam tempo cepat.

Pada menit 31, Macan Putih -juluakn Persik Kediri- kembali mendapatkan peluang emas untuk memecah kebuntuan. Sayangnya, umpan silang Faris Aditama yang disambar oleh tendangan mendatar Ze Valente masih terlalu lemah sehingga Andhika Ramadhani bisa menangkapnya dengan mudah.

Persebaya terus berada dalam tekanan tim tamu di menit-menit akhir babak pertama. Namun, hingga turun minum masih belum ada gol yang tercipta sehingga paruh pertama berakhir dengan skor kacamata.