HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Skenario Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |23:50 WIB
Skenario Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

SKENARIO Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 usai kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Walau kalah, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- masih mempunyai kesempatan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia U-23 dibungkam Uzbekistan U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin (29/4/2024) malam WIB. Gol-gol untuk skuad muda Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan U-23- dicetak oleh Khusayin Norchaev (68’) dan gol bunuh diri Pratama Arhan (86’).

Timnas Indonesia U-23

Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U-23 belum bisa mereka memastikan diri ke Olimpiade Paris 2024. Sebab diketahui, hanya tiga tim teratas yang diistimewakan untuk lolos langsung ke pesta olahraga empat tahunan itu.

Dengan demikian, Timnas Indonesia U-23 diharuskan berhadapan dengan tim yang kalah dalam laga Irak U-23 versus Jepang U-23 untuk berebut peringkat ketiga. Jika kalah dalam perebutan peringkat ketiga ini, Timnas Indonesia U-23 masih punya kesempatan lewat babak playoff.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
