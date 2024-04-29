Skenario Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Kalah 0-2 dari Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

SKENARIO Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 usai kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Walau kalah, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- masih mempunyai kesempatan lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia U-23 dibungkam Uzbekistan U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin (29/4/2024) malam WIB. Gol-gol untuk skuad muda Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan U-23- dicetak oleh Khusayin Norchaev (68’) dan gol bunuh diri Pratama Arhan (86’).

Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U-23 belum bisa mereka memastikan diri ke Olimpiade Paris 2024. Sebab diketahui, hanya tiga tim teratas yang diistimewakan untuk lolos langsung ke pesta olahraga empat tahunan itu.

Dengan demikian, Timnas Indonesia U-23 diharuskan berhadapan dengan tim yang kalah dalam laga Irak U-23 versus Jepang U-23 untuk berebut peringkat ketiga. Jika kalah dalam perebutan peringkat ketiga ini, Timnas Indonesia U-23 masih punya kesempatan lewat babak playoff.