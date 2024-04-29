Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pandit Malaysia Akui Kagum dan Sebut Marselino Ferdinan sebagai Pemain Komplet di Timnas Indonesia U-23

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:01 WIB
Pandit Malaysia Akui Kagum dan Sebut Marselino Ferdinan sebagai Pemain Komplet di Timnas Indonesia U-23
Shin Tae-yong bersama Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
PANDIT asal Malaysia, Keesh Sundaresan, akui kagum dan sebut Marselino Ferdinan sebagai pemain komplet di Timnas Indonesia U-23. Hal itu tidak terlepas dari peran sentral Marselino pada skema permainan skuad Garuda Muda.

Sejak matchday pertama Piala Asia U-23 2024 kontra tuan rumah, Qatar, Marselino Ferdinan selalu turun sebagai starter. Kerap mengisi pos sayap kiri, pemain KMSK Deinze itu memiliki gaya permainan yang mobile.

Marselino Ferdinan

Tidak hanya berada di sayap, Marselino juga kerap berada di belakang striker, di pos lini tengah, di sisi kanan, dan lain sebagainya. Selain itu, ia juga kerap melakukan tusukan dan mengirim umpan terobosan yang membahayakan lini pertahanan lawan.

Lebih dari itu, Marselino juga menjadi salah satu pemain paling produktif di Timnas Indonesia U-23 dengan mencetak 2 gol. Ia sejajar dengan Rafael Struick dan juga Komang Teguh yang juga mencetak dua gol.

Usut punya usut, rupanya peran penting Marselino Ferdinan di Timnas Indonesia U-23 mengundang decak kagum dari pandit asal Malaysia, Keesh Sundaresan. Dalam obrolannya di Youbet Astro Arena bersama Faiz Gurun, Keesh mengakui pemain eks Persebaya Surabaya itu adalah pemain Asia Tenggara favoritnya.

"Saya akan memberikan bunga kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara saat ini, Marselino Ferdinan," ucap Keesh Sundaresan.

Lebih dari itu, Keesh Sundaresan menilai Marselino memiliki gairah yang luar biasa ketika di atas lapangan. Di usianya yang masih 20 tahun, Maerselino dianggap sebagai pemain yang memiliki pergerakan apik di atas lapangan.

