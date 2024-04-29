Begini Suasana Terkini Nobar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Ubekistan U-23 di Halaman Kemenpora RI

Acara nobar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 juga digelar di halaman Kemenpora RI. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menggelar nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbeksitan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Acara nobar gratis ini digelar di halaman kantor Kemenpora RI, Senin (29/4/2024) malam WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, para suporter mulai memadati halaman Kemenpora RI. Mulai dari anak kecil, muda-mudi, hingga para pekerja yang baru pulang kantor dengan antusias untuk menyaksikan acara nobar yang diinisiasi Kemenpora RI.

(Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Halaman Kemenpora RI. Foto: Andika Rachamansyah/MNC Portal Indonesia)

Acara nobar ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Menariknya, Kemenpora RI juga menyediakan makanan yang nantinya bisa disantap oleh para suporter Timnas Indonesia yang hadir ke lokasi.

Tidak hanya makanan gratis yang nantinya bisa disantap para penonton. Tapi, ada juga kuis yang berhadiah merchandise dari pihak penyelenggara. Sampai saat ini, suporter Timnas Indonesia masih terus berdatangan memadati halaman Kemenpora RI.

Salah satu suporter Timnas Indonesia yang hadir bernama Deni memberikan prediksinya. Dia memprediksi Skuad Garuda Muda akan meraih kemenangan dengan skor tipis.

"Timnas Indonesia minimal 2-1 lawan Uzbekistan," kata Deni ketika ditanya di halaman Kemenpora RI, Senin (29/4/2024).