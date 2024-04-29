Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ayah Nathan Tjoe-A-On yang Ternyata Mantan Pemain American Football

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |11:27 WIB
Kisah Ayah Nathan Tjoe-A-On yang Ternyata Mantan Pemain American Football
Nathan Tjoe-A-On memiliki ayah yang seorang mantan pemain American Football @nathantjoeaon)
KISAH ayah Nathan Tjoe-A-On menarik untuk diulas. Ternyata ia adalah anak dari mantan pemain American Football.

Seperti diketahui, nama Nathan Tjoe-A-On belakangan ini terus ramai diperbincangkan pendukung Timnas Indonesia U-23. Hal ini tidak lepas dari performa dan perjuangannya membawa skuad Garuda Muda menembus semifinal Piala Asia U-23 2024.

Nathan Tjoe-A-On bolak balik Belanda-Qatar-Belanda-Qatar dalam satu minggu. (Foto: PSSI)

(Nathan Tjoe-A-On bolak balik Belanda-Qatar-Belanda-Qatar dalam satu minggu. (Foto: PSSI)

Nathan Tjoe-A-On datang ke Qatar untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Baru tiba di Qatar pada pagi hari, pemain SC Heerenveen ini langsung dimainkan di matchday pertama menghadapi Timnas Qatar U-23 pada malam harinya.

Setelah itu, ia selalu tampil sebagai starter dan menunjukan penampilan gemilang di lini tengah Timnas Indonesia U-23. Memasuki babak perempatfinal, Nathan Tjoe-A-On sempat kembali ke klub karena masa izinnya yang habis.

Namun, dengan semangat dan bantuan PSSI, ia akhirnya kembali diizinkan SC Heerenveen untuk kembali ke Qatar. Ia pun kembali menunjukan performa apik dan sukses mengantarkan Indonesia mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 lewat drama adu penalti setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 di waktu normal dan perpanjangan waktu.

Akan tetapi siapa sangka, di balik performa apik dan perjuangan seorang Nathan Tjoe-A-On, pemain berposisi bek kiri ini tidak memiliki darah sepakbola dari orang uanya. Alih-alih seorang pesepakbola, sang ayah merupakan mantan pemain American Football.

