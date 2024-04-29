Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U-23 2024 di Vision+, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 di Vision+ dapat klik di sini! Sesuai Jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium pada Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Timnas Uzbekistan U-23 sebagai lawan yang tangguh pasti akan memberikan ujian yang serius kepada ambisi Indonesia yang ingin melaju ke babak final Piala Asia U-23 2024. Jika memenangkan pertandingan, Timnas Indonesia U-23 tak hanya lolos ke final Piala Asia U-23 2024.

(Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

Skuad asuhan Shin Tae-yong juga akan melaju ke Olimpiade Paris 2024! Mari bersiap-siap menyaksikan pertarungan epik antara Indonesia dan Uzbekistan pada Senin, 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Dukung Garuda Muda dengan nonton streaming babak semifinal, akses link-nya di sini. Anda dapat menonton pertandingan Piala Asia U-23 dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,- /30 hari.

Download aplikasi Vision+ di App Store dan Google Play Store untuk menonton pertandingan di mana saja dan kapan saja. Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!