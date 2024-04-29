Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada, Pengamat Sebut Uzbekistan U-23 Badan Eropa Kecepatan Asia

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |05:36 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada, Pengamat Sebut Uzbekistan U-23 Badan Eropa Kecepatan Asia
Timnas Uzbekistan U-23 disebut sebagai kesebelasan yang unik (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola, Rendra Soedjono, mengharapkan Timnas Indonesia U-23 waspada terhadap Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, lawan punya gabungan yang mematikan.

Menurutnya, kekuatan Uzbekistan U-23 berada di postur badan tinggi layaknya pemain-pemain Eropa. Namun, pergerakan mereka cepat layaknya pesepakbola-pesepakbola Asia.

Timnas Uzbekistan U-23

"Mereka itu pemain yang bisa dibilang unik, karena mereka punya fisik Eropa tapi punya speed Asia," kata Rendra saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Pancoran Soccer Field, Jakarta, Minggu 28 April 2024.

"Jadi mereka itu postur tubuhnya tinggi-tinggi, udah gitu kenceng-kenceng dan enggak semudah kita lewatin," imbuhnya.

Sebagai pengamat sepak bola, Rendra menyatakan, laga melawan Uzbekistan memang berat bagi Rizky Ridho dkk. Namun, bukan hal yang mustahil Skuad Garuda Muda untuk bisa memenangi laga tersebut.

"Masih ada kans, yang paling penting kalau buat saya jangan sampai kita bikin kesalahan sendiri terlalu banyak," tukas Rendra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641385/daftar-30-pemain-timnas-indonesia-proyeksi-sea-games-2025-ivar-jenner-dan-mauro-zijlstra-ikut-xgv.webp
Daftar 30 Pemain Timnas Indonesia Proyeksi SEA Games 2025: Ivar Jenner dan Mauro Zijlstra Ikut
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/pro_futsal_league.jpg
Jadwal Lengkap Pro Futsal League: BTS Vs Pangsuma FC, Live MNCTV!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement