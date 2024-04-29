Timnas Indonesia U-23 Wajib Waspada, Pengamat Sebut Uzbekistan U-23 Badan Eropa Kecepatan Asia

JAKARTA – Pengamat sepakbola, Rendra Soedjono, mengharapkan Timnas Indonesia U-23 waspada terhadap Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, lawan punya gabungan yang mematikan.

Menurutnya, kekuatan Uzbekistan U-23 berada di postur badan tinggi layaknya pemain-pemain Eropa. Namun, pergerakan mereka cepat layaknya pesepakbola-pesepakbola Asia.

"Mereka itu pemain yang bisa dibilang unik, karena mereka punya fisik Eropa tapi punya speed Asia," kata Rendra saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Pancoran Soccer Field, Jakarta, Minggu 28 April 2024.

"Jadi mereka itu postur tubuhnya tinggi-tinggi, udah gitu kenceng-kenceng dan enggak semudah kita lewatin," imbuhnya.

Sebagai pengamat sepak bola, Rendra menyatakan, laga melawan Uzbekistan memang berat bagi Rizky Ridho dkk. Namun, bukan hal yang mustahil Skuad Garuda Muda untuk bisa memenangi laga tersebut.

"Masih ada kans, yang paling penting kalau buat saya jangan sampai kita bikin kesalahan sendiri terlalu banyak," tukas Rendra.