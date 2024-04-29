Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23: Ramadhan Sananta Bisa Gantikan Rafael Struick

Ramadhan Sananta dipandang sebagai opsi yang pas menggantikan Rafael Struick di lini depan (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)

JAKARTA – Rafael Struick dipastikan absen pada laga semifinal Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23. Nama Ramadhan Sananta muncul sebagai pengganti yang pas.

Absennya Struick akibat akumulasi kartu tentu sangat disayangkan. Pasalnya, pemain ADO Den Haag itu sedang on fire setelah berhasil memborong dua gol saat melawan Timnas Korea Selatan U-23 di babak perempatfinal.

Sportcaster Televisi Nasional, Edwin Setyadinata mengatakan, Ramadhan Sananta bisa menggantikan peran Struick di lini depan. Ia yakin betul pelatih Shin Tae-yong juga tengah berpikir keras.

"Sekarang pasti juga dia (STY) lagi berpikir siapa plan b-nya untuk memasang pengganti Struick,” kata Edwin kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Pancoran Soccer Field, Minggu 28 April 2024 malam WIB.

“Saya pikir Ramadhan Sananta bisa ditempatkan karena tipikalnya mirip yah," imbuhnya.

Menurut Edwin, Shin menempatkan Struick yang posisi aslinya penyerang sayap sebagai target man, untuk pertahanan lawan. Peran itu pula yang selama ini diemban Sananta di Liga 1 2023-2024 bersama Persis Solo.