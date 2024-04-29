Koordinasi dengan MNC Group, Pemkot Medan Gelar Nobar Resmi Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

MEDAN - Pemerintah Kota Medan (Pemkot Medan) akan menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan semifinal Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23. Acara itu akan dihelat di Kesawan City Walk, Kota Medan, Senin (29/4/2024) malam WIB.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arrahman Pane mengatakan, pihaknya menyiapkan tiga layar besar di sepanjang Kesawan City Walk. Hal itu dilakukan untuk menampung tingginya animo masyarakat.

"Pak wali (kota Bobby Nasution) mendukung penuh keinginan warga Medan terkhusus fans timnas yang ingin nobar,” ungkap Arrahman, Minggu 28 April 2024.

“Jadi kami diperintahkan agar menyediakan titik nobar. Insya Allah besok malam kami sediakan tiga layar nobar di Kesawan," sambung Amon -sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Amon juga menjamin legalitas nobar tersebut. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan MNC Group selaku pemegang hak siar sehingga penonton bisa mendukung dengan tenang.

"Nobar resmi, kami sudah berkoordinasi dengan MNC selaku pemegang hak siar," lanjut mantan Kabag Humas Pemkot Medan itu.