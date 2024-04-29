Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Napoli vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024: Sengit, Laga Berakhir 2-2!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |00:57 WIB
Hasil Napoli vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024: Sengit, Laga Berakhir 2-2!
Laga Napoli vs AS Roma berakhir dengan skor 2-2 (Foto: Reuters/Ciro De Luca)
A
A
A

NAPLES – Hasil Napoli vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Italia, Senin (29/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Roma unggul duluan lewat penalti Paulo Dybala (59’). Napoli berbalik unggul 2-1 lewat Mathias Olivera (64’) dan penalti Victor Osimhen (84’). Namun, tim tamu selamat berkat gol Tammy Abraham (89’).

Penalti Paulo Dybala membuka skor di laga Napoli vs AS Roma 0-1 (Foto: Reuters/Ciro De Luca)

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan seru sejak menit-menit awal. Roma sudah mengancam di menit keenam ketika sundulan Lorenzo Pellegrini melambung tipis di atas mistar gawang Alex Meret. Sayangnya, setelah itu tensi sedikit menurun. Baik Napoli mau pun Roma berusaha sabar untuk membongkar pertahanan lawan.

Buktinya, kans baru muncul lagi di menit ke-36. Kali ini, Andre-Franck Zambo Anguissa sukses melewati kiper Mile Svilar, tetapi tembakannya malah melebar dari gawang kosong! Selang empat menit, gantian sepakan indah Khvicha Kvaratskhelia yang ditepis pria asal Belgia itu.

Kans kembali didapat pada menit ke-44. Sontekan Giovanni Di Lorenzo sayangnya menyamping tipis dari dalam kotak penalti. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Usai rehat, laga berjalan semakin seru. Napoli mendapat peluang di menit ke-56 ketika tembakan keras Stanislav Lobotka bisa ditepis Svilar. Namun, Roma justru punya keuntungan lebih dulu saat dihadiahi penalti di menit ke-58 akibat pelanggaran Juan Jesus terhadap Sardar Azmoun.

Dybala, yang maju sebagai algojo, mampu membuka skor kendati Meret menebak arah dengan baik. Sayangnya, keunggulan itu hanya bertahan lima menit. Tembakan Olivera berbelok usai mengenai Rasmus Kristensen sehingga tak bisa diselamatkan Svilar. Skor 1-1.

Selang dua menit, Pellegrini berusaha melepaskan tembakan akurat yang kali ini bisa ditepis Meret dengan baik. Napoli mengancam di menit ke-72 lewat akselerasi Osimhen yang diakhiri tembakan, tetapi bisa dihalau Svilar.

Halaman:
1 2
      
