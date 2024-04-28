Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan vs Torino di Liga Italia 2023-2024: Tetap Tampil Ngotot meski Sudah Juara, Nerazzurri Menang 2-0

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |20:55 WIB
Inter Milan vs Torino di Liga Italia 2023-2024: Tetap Tampil Ngotot meski Sudah Juara, <i>Nerazzurri</i> Menang 2-0
Inter Milan menang 2-0 atas Torino di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - Inter Milan tetap tampil ngotot meski sudah juara Liga Italia 2023-2024 saat melawan Torino di pekan ke-34, pada Minggu (28/4/2024) malam WIB. Bermain di kandang sendiri, yakni Giuseppe Meazza, tim berjuluk Nerazzurri menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Dua gol Inter Milan dicetak oleh Hakan Calhanoglu (56' & 60' (P)). Sementara itu, Torino harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-49 setelah Adrien Tameze diganjar kartu merah.

Hasil pertandingan ini sejatinya tidak berarti apa-apa untuk Inter Milan yang sudah memastikan diri sebagai juara Liga Italia musim ini. Kendati demikian, situasi berbada dirasakan oleh Torino.

Torino masih memiliki kesempatan untuk lebih memperbaiki posisinya di klasemen Liga Italia 2023-2024. Atas hasil ini, mereka masih tertahan di posisi 10 dengan total 46 poin hasil dari sebelas kali menang, 13 imbang, dan sepuluh kalah.

Jalannya Pertandingan

Torino mendapatkan kesempatan untuk memegang bola terlebih dahulu pada awal pertandingan. Inter Milan terlihat tidak memberikan tekanan dan membiarkan tim tamu untuk memegang bola di bagian tengah lapangan.

Inter vs Torino

Peluang mencetak gol pertama didapatkan oleh Torino pada menit ke-6. Namun, rentetan serangan dari Nikola Vlasic dan Ricardo Rodriguez tak membuahkan hasil karena Yan Sommer dengan mudah menangkap bola.

Setelah itu kedua tim bergantian melancarkan serangan dan berusaha untuk meraih keunggulan terlebih dahulu. Namun, hingga berakhirnya 45 menit pertama, tak ada gol yang tercipta dan skor masih 0-0.

Babak kedua baru saja dimulai, Torino langsung dilanda petaka dan harus bermain dengan sepuluh pemain. Adrien Tameze pada awalnya hanya diganjar kartu kuning, tetapi setelah melakukan review dengan VAR, wasit mengubah keputusan dan langsung memberikan kartu merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/50/1641325/siapa-ron-lyle-pemilik-pukulan-lebih-keras-dari-muhammad-ali-dan-joe-frazier-pcc.webp
Siapa Ron Lyle? Pemilik Pukulan Lebih Keras dari Muhammad Ali dan Joe Frazier
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/winger_timnas_indonesia_u_17_zahaby_gholy.jpg
Nova Arianto Tegas! Timnas Indonesia U-17 Dilarang Terlalu Respek ke Brasil
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement