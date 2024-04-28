Inter Milan vs Torino di Liga Italia 2023-2024: Tetap Tampil Ngotot meski Sudah Juara, Nerazzurri Menang 2-0

MILAN - Inter Milan tetap tampil ngotot meski sudah juara Liga Italia 2023-2024 saat melawan Torino di pekan ke-34, pada Minggu (28/4/2024) malam WIB. Bermain di kandang sendiri, yakni Giuseppe Meazza, tim berjuluk Nerazzurri menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Dua gol Inter Milan dicetak oleh Hakan Calhanoglu (56' & 60' (P)). Sementara itu, Torino harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-49 setelah Adrien Tameze diganjar kartu merah.

Hasil pertandingan ini sejatinya tidak berarti apa-apa untuk Inter Milan yang sudah memastikan diri sebagai juara Liga Italia musim ini. Kendati demikian, situasi berbada dirasakan oleh Torino.

Torino masih memiliki kesempatan untuk lebih memperbaiki posisinya di klasemen Liga Italia 2023-2024. Atas hasil ini, mereka masih tertahan di posisi 10 dengan total 46 poin hasil dari sebelas kali menang, 13 imbang, dan sepuluh kalah.

Jalannya Pertandingan

Torino mendapatkan kesempatan untuk memegang bola terlebih dahulu pada awal pertandingan. Inter Milan terlihat tidak memberikan tekanan dan membiarkan tim tamu untuk memegang bola di bagian tengah lapangan.

Peluang mencetak gol pertama didapatkan oleh Torino pada menit ke-6. Namun, rentetan serangan dari Nikola Vlasic dan Ricardo Rodriguez tak membuahkan hasil karena Yan Sommer dengan mudah menangkap bola.

Setelah itu kedua tim bergantian melancarkan serangan dan berusaha untuk meraih keunggulan terlebih dahulu. Namun, hingga berakhirnya 45 menit pertama, tak ada gol yang tercipta dan skor masih 0-0.

Babak kedua baru saja dimulai, Torino langsung dilanda petaka dan harus bermain dengan sepuluh pemain. Adrien Tameze pada awalnya hanya diganjar kartu kuning, tetapi setelah melakukan review dengan VAR, wasit mengubah keputusan dan langsung memberikan kartu merah.