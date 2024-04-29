Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tulis Pesan Haru, Thiago Silva Resmi Umumkan Tinggalkan Chelsea Akhir Musim 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |20:31 WIB
Tulis Pesan Haru, Thiago Silva Resmi Umumkan Tinggalkan Chelsea Akhir Musim 2023-2024
Thiago Silva kala membela Chelsea. (Foto: Reuters)
THIAGO Silva resmi umumkan tinggalkan Chelsea pada akhir musim 2023-2024. Pengumuman itu disampaikannya lewat pesan haru yang diunggah di situs resmi Chelsea.

Ya, Thiago Silva resmi akan pergi setelah bermain selama empat musim untuk The Blues -julukan Chelsea. Pemain berusia 39 tahun itu merupakan salah satu bek andalan Chelsea sejak bergabung dari Paris Saint-Germain (PSG) pada 2020.

Thiago Silva

Silva sudah mencatatkan sembilan gol dan tiga assist dari 151 penampilan bersama The Blues hingga saat ini. Dia juga berperan mengantar Chelsea menjuarai tiga gelar, yakni Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, dan UEFA Supercup.

Empat musim berlalu terasa sangat berarti bagi Thiago Silva. Dia pun mengirim pesan haru sekaligus mengonfirmasi kepergiannya kepada para penggemar yang diunggah ke situs resmi Chelsea, Senin (29/4/2024).

“Chelsea sangat berarti bagi saya. Saya datang ke sini dengan niat hanya tinggal selama satu tahun dan akhirnya menjadi empat tahun. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk keluarga saya,” kata Silva dalam salah satu petikan pesannya, dikutip pada Senin (29/4/2024).

