Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Tahan Imbang Aston Villa 2-2, Mauricio Pochettino Lempar Pujian ke Pemain The Blues

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |14:22 WIB
Chelsea Tahan Imbang Aston Villa 2-2, Mauricio Pochettino Lempar Pujian ke Pemain The Blues
Mauricio Pochettino kala mendampingi Chelsea berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

BIRMINGHAM – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, memberikan pujian atas performa yang ditunjukkan timnya saat menahan imbang Aston Villa dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Meski hanya mendapatkan satu poin, ia menilai The Blues -julukan Chelsea- adalah tim yang lebih baik.

Meski mendapatkan hasil imbang, Mauricio Pochettino tak kecewa dengan penampilan Chelsea karena timnya mampu menunjukkan respons usai menelan kekalahan dari Arsenal. Ia menilai Chelsea bisa menunjukkan kualitasnya, meski tertinggal dua gol terlebih dahulu.

Chelsea

"Bagi saya, hal terpenting setelah Arsenal adalah bahwa tim menunjukkan karakter dan kepribadian yang hebat," kata Mauricio Pochettino, dikutip dari laman resmi Chelsea, Minggu (28/4/2024).

"Dan kami menunjukkannya dengan cara kami bertarung di babak kedua, meskipun kami tidak pantas tertinggal 2-0 di babak pertama," lanjutnya.

Mauricio Pochettino pun memuji performa Chelsea yang dianggap mampu mendominasi jalannya dan menunjukkan kepada semua orang bahwa timnya masih bisa bersaing. Bahkan, ia menilai Chelsea adalah tim yang lebih baik dari sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641407/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke5-saksikan-laga-super-big-match-bintang-timur-surabaya-vs-pangsuma-fc-di-mnctv-ncq.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-5: Saksikan Laga Super Big Match, Bintang Timur Surabaya vs Pangsuma FC di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/05/12/spin_serve_badminton_reu.jpg
Resmi! Skuad Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025 Diubah, Kenapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement