Chelsea Tahan Imbang Aston Villa 2-2, Mauricio Pochettino Lempar Pujian ke Pemain The Blues

BIRMINGHAM – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, memberikan pujian atas performa yang ditunjukkan timnya saat menahan imbang Aston Villa dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Meski hanya mendapatkan satu poin, ia menilai The Blues -julukan Chelsea- adalah tim yang lebih baik.

Meski mendapatkan hasil imbang, Mauricio Pochettino tak kecewa dengan penampilan Chelsea karena timnya mampu menunjukkan respons usai menelan kekalahan dari Arsenal. Ia menilai Chelsea bisa menunjukkan kualitasnya, meski tertinggal dua gol terlebih dahulu.

"Bagi saya, hal terpenting setelah Arsenal adalah bahwa tim menunjukkan karakter dan kepribadian yang hebat," kata Mauricio Pochettino, dikutip dari laman resmi Chelsea, Minggu (28/4/2024).

"Dan kami menunjukkannya dengan cara kami bertarung di babak kedua, meskipun kami tidak pantas tertinggal 2-0 di babak pertama," lanjutnya.

Mauricio Pochettino pun memuji performa Chelsea yang dianggap mampu mendominasi jalannya dan menunjukkan kepada semua orang bahwa timnya masih bisa bersaing. Bahkan, ia menilai Chelsea adalah tim yang lebih baik dari sebelumnya.