Mauricio Pochettino Konfirmasi Romelu Lukaku Tinggalkan Chelsea di Musim Panas 2024

LONDON - Masa depan Romelu Lukaku bersama Chelsea akhirnya dipastikan berpisah di musim panas 2024 mendatang. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, yang menyebut Lukaku tak ingin bertahan di Stamford Brigde.

Untuk yang belum tahu, saat ini Romelu Lukaku menjalani musim 2023-2024 bersama AS Roma dengan status pinjaman. Sebelumnya pada musim 2022-2023, Chelsea juga meminjamkan Romelu Lukaku ke Inter Milan.

Kendati demikian, kini ontrak Romelu Lukaku bersama Chelsea akan habis pada akhir Juni 2024. Sejauh ini pihak Chelsea dan Romelu Lukaku belum mengadakan pertemuan untuk membahas perpanjangan kontrak.

Terkait kondisi itu, banyak pihak yang menanyakan masalah Lukaku itu kepada Pochettini. Namun mantan pelatih Tottenham Hotspur itu mengaku enggan membahas Romelu Lukaku, karena sudah menyatakan sikap untuk meninggalkan Chelsea pada bursa transfer musim panas 2024.

Pochettino mengatakan mantan penyerang Manchester United tak ingin bertahan di Chelsea usai masa peminjamannya di AS Roma selesai.

“Tidak ada gunanya berbicara karena dia ingin pergi di musim panas. Dia adalah pemain yang tidak ingin bertahan," kata Mauricio Pochettino dikutip dari Tribal Football, Kamis (25/4/2024).