Timnas Indonesia U-23 Tunjukkan Progres Nyata, Sportcaster Nasional Jagokan Menang Lawan Uzbekistan U-23

JAKARTA – Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 di babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Kedua kesebelasan itu akan bertanding untuk memperebutkan tiket final.

Sportcaster Televisi Nasional, Edwin Setyadinata memprediksi, anak asuh Shin Tae-yong akan mampu menaklukkan kesebelasan Uzbekistan. Sebab, Garuda Muda mengalami progres dalam permainan.

"Saya pribadi cukup optimis Indonesia U-23 menghadapi Uzbekistan U-23 karena perjalanan yang diperlihatkan mereka berprogres, itu yang penting," kata Edwin saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Pancoran Soccer Field, Minggu (28/4/2024) malam WIB.

"Bukan hanya masalah dari kalah terus, menang terus, enggak, tapi dari sisi permainan juga berprogres," sambungnya.

Edwin pun menyoroti permainan transisi dari menyerang-bertahan dan sebaliknya dari Rizki Ridho dkk. Menurutnya, skuad Garuda Muda harus cepat kembali ke posisi semula saat build-up menyerang terpatahkan.

"Transisi sudah meningkat tinggal mungkin nanti masalahnya seberapa cepat waktu transisi negatif ketika kehilangan bola langsung kembali ke posisinya," ujar Edwin.