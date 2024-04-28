Timnas Indonesia U-23 Hadapi Uzbekistan, Shin Tae-yong Ungkap Keuntungan Garuda Muda

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengungkapkan skuadnya memiliki satu keuntungan ketimbang Timnas Uzbekistan U-23. Keuntungan yang dimaksud adalah waktu persiapan yang lebih baik dari lawan jelang semifinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Uzbekistan U-23 di babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Laga itu bakal berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 memiliki keuntungan jika dibanding Uzbekistan U-23. Sebab, Skuad Garuda Muda memiliki waktu istirahat satu hari lebih lama. Shin menilai hal ini sangat baik untuk skuadnya karena pemulihan lebih optimal.

“Sebelum kami memulai pertandingan melawan Korea, saya pikir jika kami lolos ke semifinal kami mendapat keuntungan karena kami dapat istirahat satu hari, itu mungkin akan sangat membantu,” kata Shin dalam konferensi pers, Minggu (28/4/2024).

“Saya pikir hari libur akan sangat membantu kami. Namun pertandingan melawan Korea terlalu lama, jadi menurut saya agak mengecewakan,” lanjut pria asal Korea Selatan itu.

“Tapi kami masih punya waktu luang dan waktu istirahat, saya pikir itu sebabnya ini lebih bermanfaat bagi tim kami daripada bagi Uzbekistan,” sambung Shin.