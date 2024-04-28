17 Pemain Timnas Uzbekistan U-23 yang Hadapi Timnas Indonesia U-23 Ternyata Jebolan Runner-up Piala Asia U-23 2022

Timnas Uzbekistan U-23 diperkuat sebagian besar pemain jebolan Piala Asia U-23 2022 (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)

SEBANYAK 17 pemain Timnas Uzbekistan U-23 yang akan hadapi Timnas Indonesia U-23 ternyata jebolan runner-up Piala Asia U-23 202! Hal itu tentu perlu diwaspadai Skuad Garuda Muda.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

Jelang laga tersebut, muncul sebuah fakta menarik terkait Timnas Uzbekistan U-23. Tujuh belas pemain yang dibawa ke Piala Asia U-23 2024 merupakan jebolan edisi sebelumnya!

Di Piala Asia U-23 2022, Uzbekistan menjadi runner-up setelah kalah 0-2 dari Timnas Arab Saudi U-23 pada babak final. Mereka gagal mengulangi prestasi pada edisi 2018 ketika menjadi juara.

Hal itu menandakan Timnas Uzbekistan U-23 sangat berpengalaman. Belum lagi, sebanyak 12 pemain sudah mendapatkan kesempatan tampil di Timnas Uzbekistan!

Ini tentu menjadi alarm bahaya buat Timnas Indonesia U-23. Abbosbek Fayzullaev dan kawan-kawan jelas bukan lawan sembarangan.