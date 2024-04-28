Shin Tae-yong Beberkan Kekuatan Uzbekistan U-23 yang Patut Diwaspadai Timnas Indonesia U-23

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong telah memantau kekuatan dan kelemahan Timnas Uzbekistan U-23 jelang kedua tim bentrok di semifinal Piala Asia U-23 2024. Dari hasil pantauannya, Shin Tae-yong menyebut ada satu kekuatan Uzbekistan U-23 yang wajib diwaspadai, yakni transisi cepat tim asuhan Timur Kapadze tersebut.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Uzbekistan U-23 di babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Laga pamungkas itu bakal berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Namun Uzbekistan U-23 jelas bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Pasalnya, skuad muda berjuluk Serigala Putih itu tidak pernah kebobolan. Ditambah lagi, mereka sangat subur dalam urusan cetak gol karena tercatat sudah mengemas 12 gol.

Shin Tae-yong yang memantau laga Uzbekistan U-23 kontra Arab Saudi U-23 di babak perempat final, langsung paham apa yang menjadi kelebihan dari calon lawannya itu. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengakui kalau anak asuh Timur Kapadze itu punya transisi yang sangat bagus.

“Pemikiran yang saya miliki setelah menonton pertandingan Uzbekistan, bagaimana mereka mencetak 12 gol dan bagaimana mereka tidak bisa kebobolan satu gol pun,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang laga kontra Uzbekistan U-23, Minggu (28/4/2024).

“Alasan utamanya adalah transisi mereka yang begitu cepat. Transisi mereka saat menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang, sangat-sangat cepat,” lanjutnya.

“Itu mungkin menjadi faktor yang membuat Uzbekistan menjadi salah satu tim terkuat di kompetisi ini menurut saya. Mereka memiliki keseimbangan yang sangat, sangat baik antara tim penyerang dan tim bertahan, dan juga, seperti yang saya sebutkan, fase transisi,” terangnya.