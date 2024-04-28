Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23: Shin Tae-yong Siap Bawa Garuda Muda ke Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |17:35 WIB
Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23: Shin Tae-yong Siap Bawa Garuda Muda ke Olimpiade Paris 2024
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong bertekad membawa Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris 2024. Karena itu, ia akan berusaha membantu Timnas Indonesia U-23 sebisa mungkin mengalahkan Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 terus tampil memukau di ajang Piala Asia U-23 2024. Setelah menyingkirkan sang raksasa Asia, Korea Selatan U-23, di perempatfinal, mereka tinggal selangkah lagi bisa menyegel tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Syaratnya, Marselino Ferdinan dan kolega harus bisa mengalahkan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Jika kalah, mereka masih bisa lolos jika mampu memenangkan laga perebutan tempat ketiga.

Namun jika gagal lagi, masih ada jalan terakhir bagi Skuad Garuda Muda untuk ke Olimpiade Paris 2024. Adapun kesempatan terakhir itu adalah dengan memenangkan pertandingan playoff terakhir kontra peringkat keempat Piala Afrika U-23 2023, yakni Guinea.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 sendiri terakhir kali tampil di Olimpiade pada edisi 1956 lalu di Melbourne. Karena itu, tekanan besar menanti Shin Tae-yong dan para pemainnya dalam laga kontra Uzbekistan U-23.

Kendati demikian, Shin Tae-yong mengaku menikmati tekanan yang ada padanya. Yang jelas, dia berambisi kuat untuk bisa memastikan Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/50/1641325/siapa-ron-lyle-pemilik-pukulan-lebih-keras-dari-muhammad-ali-dan-joe-frazier-pcc.webp
Siapa Ron Lyle? Pemilik Pukulan Lebih Keras dari Muhammad Ali dan Joe Frazier
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Prediksi Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 Vs Brasil: Garuda Asia Parkir Bus?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement