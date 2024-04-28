Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23: Shin Tae-yong Siap Bawa Garuda Muda ke Olimpiade Paris 2024

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong bertekad membawa Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris 2024. Karena itu, ia akan berusaha membantu Timnas Indonesia U-23 sebisa mungkin mengalahkan Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 terus tampil memukau di ajang Piala Asia U-23 2024. Setelah menyingkirkan sang raksasa Asia, Korea Selatan U-23, di perempatfinal, mereka tinggal selangkah lagi bisa menyegel tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Syaratnya, Marselino Ferdinan dan kolega harus bisa mengalahkan Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Jika kalah, mereka masih bisa lolos jika mampu memenangkan laga perebutan tempat ketiga.

Namun jika gagal lagi, masih ada jalan terakhir bagi Skuad Garuda Muda untuk ke Olimpiade Paris 2024. Adapun kesempatan terakhir itu adalah dengan memenangkan pertandingan playoff terakhir kontra peringkat keempat Piala Afrika U-23 2023, yakni Guinea.

Timnas Indonesia U-23 sendiri terakhir kali tampil di Olimpiade pada edisi 1956 lalu di Melbourne. Karena itu, tekanan besar menanti Shin Tae-yong dan para pemainnya dalam laga kontra Uzbekistan U-23.

Kendati demikian, Shin Tae-yong mengaku menikmati tekanan yang ada padanya. Yang jelas, dia berambisi kuat untuk bisa memastikan Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2024.