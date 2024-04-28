Sebut Timnas Indonesia U-23 Berkembang Pesat di Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong Pede Bisa Kalahkan Uzbekistan U-23

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong menyebut Garuda Muda telah berkembang pesat selama Piala Asia U-23 2024. Ia pun menilai kemenangan atas Korea Selatan U-23 di perempatfinam menambah rasa percaya diri pemain, yang mana hal itu juga membuat Shin Tae-yonng makin optimis Timnas Indonesia U-23 bisa menang atas Uzbekistan U-23 di semifinal nanti.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan bersua Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Senin (29/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Dalam perjalanannya, Skuad Garuda Muda kalah 0-2 lebih dulu dalam laga pembuka Grup A kontra Qatar. Namun, mereka mampu bangkit dan lolos ke perempatfinal dengan status runner up usai menghajar Australia dan Yordania.

Di perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 harus melewati ujian berat kontra Korea Selatan hingga akhirnya bisa menang 11-10 lewat adu penalti usai bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Melangkah ke semifinal pun menjadi pencapaian tertinggi Tim Merah-Putih sepanjang sejarah Piala Asia U-23 meski mereka berstatus sebagai debutan pada edisi tahun ini.

Shin Tae-yong pun menilai level permainan Timnas Indonesia U-23 sudah meningkat jauh selama tampil di Piala Asia U-23 2024. Menurut Shin Tae-yong, kemenangan bersejarah atas Korea Selatan di perempatfinal juga semakin menambah rasa kepercayaan diri timnya untuk melawan Uzbekistan.

“Dari tiga pertandingan fase grup kami mendapat dua kemenangan dan satu kekalahan, tapi Grup A memang menjadi salah satu grup kuat di turnamen ini dan kami bisa melewatinya dengan performa yang bagus,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers yang disiarkan via Youtube pada Minggu (28/4/2024).