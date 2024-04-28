Ini Penjelasan MNC Group Terkait Ramainya Larangan Nobar Timnas Indonesia U-23





JAKARTA - MNC Group memberikan klarifikasi terkait beredarnya kabar pelarangan nonton bareng (nobar) laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 melalui konferensi pers. Dalam konferensi pers itu, Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution, menegaskan tidak ada larangan nobar, hanya saja yang tidak diperbolehkan terkait adanya komersil dalam acara nonton bareng tersebut.

Terkait dengan hal itu, pihak MNC Group yang diwakilkan oleh Syafril Nasution langsung bertemu dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan juga PSSI. Pertemuan itu dilangsungkan di Kantor Kemenpora, Minggu (28/4/2024) sore WIB.

"Kami MNC Group ingin meluruskan sebagaimana yang banyak diberitakan, bahwa sebenarnya bukan larangan yang kami lakukan. Disini kami ingin meluruskan bahwa setiap penyelenggara (nobar) itu sebaiknya melakukan pendaftaran,"jelas Syafril dalam konferensi pers di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta, Minggu (28/4/2024).

MNC Group selaku pemegang hak siar Piala Asia U-23, sejatinya sangat bangga dan bahagia atas kesuksesan yang diraih Timnas U23. Dan melalui televisi free to air yang dimilik yakni RCTI, serta Vison+, terus memberikan dukungan dengan menghadirkan tayangan Piala Asia U-23 agar dapat disaksikan oleh seluruh masyarat Indonesia.

Syafril menjelaskan, MNC Group selaku pemilik hak eksklusif lisensi media rights dan official broadcaster dari Piala Asia U-23 2024 tidak melarang adanya acara nobar Timnas Indonesia U-23. Namun, dengan catatan bahwa acara tersebut tidak bersifat komersil atau dikenakan biaya.

"Kami memperbolehkan nobar sepanjang tidak komersial, komersial disini tidak memungut bayaran atau memasang sponsor atau iklan. Jika ingin melakukan nobar, tentu sangat kami dorong. Kita perlu mendukung timnas melawan Uzbekistan yang akan disirakan langsung di RCTI. Ini perlu kita dukung supaya sukaes. Sekali lagi kami dari MNC Group menyampaikan nobar diperbolehkan selama tidak bersifat komersial," jelas Syafril.

Sementara Sekretaris Kemenpora, Gunawan Suswantoro, memberikan tanggapan terkait polemik nobar yang membuat masyarakat gagal paham. Gunawan memberikan apresiasi kepada MNC Group selaku pemegang hak siar karena telah bersikap tegas.

"Saya mewakili mas menteri, terkait dgn tanggapan larangan nobar tayangan AFC Asian Cup. Menanggapi isu yang beredar terakit rilis MNC Group selaku pemegang hak ekslusif. Perihal larangan nobar, berdasarkan hasil diskusi Kemenpora MNC serta PSSI ada beberapa hal sebagai berikut," tutur Gunawan.