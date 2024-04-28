Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

MNC Group Memberi Kesempatan Masyarakat Nobar Piala Asia U-23 2024 Selama Non-Komersil

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |13:40 WIB
MNC Group Memberi Kesempatan Masyarakat Nobar Piala Asia U-23 2024 Selama Non-Komersil
RCTI siarkan secara live perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: MNC Group)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-23 kini telah masuk babak baru setelah berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Qatar pada 15 April–3 Mei 2024. Ini merupakan sejarah baru bagi sepakbola Indonesia setelah tim besutan Shin Tae-yong tersebut melaju ke babak 4 besar usai menaklukan Korea Selatan melalui drama adu penalti pada Jum'at (26/04/2023) silam.

MNC Group selaku pemegang hak siar Piala Asia U-23, tentunya sangat bangga dan bahagia atas kesuksesan yang diraih Timnas U23. Dan melalui televisi free to air yang dimilik yakni RCTI, serta Vison+, terus memberikan dukungan dengan menghadirkan tayangan Piala Asia U-23 agar dapat disaksikan oleh seluruh masyarat Indonesia.

Karena itu, MNC Group selaku pemegang hak siar, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menyelenggarakan nonton bareng Timnas U-23 melawan Uzbekistan di semifnal nanti pada Senin (29/4/2024), selama pergelaran nonton bareng tidak memungut biaya kepada para penonton atau pengunjung, serta tidak beriklan atau menerima sponsor dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan (Non-Komersil).

Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 di RCTI

Mari kita terus dukung perjuangan para penggawa Garuda Muda agar bisa berprestasi lebih baik lagi di Piala Asia U-23. Selamat bertanding, semoga menoreh sejarah dengan menjadi juara Piala Asia U-23 tahun ini. Kami akan selalu mendukung Mu!

(Rivan Nasri Rachman)

      
