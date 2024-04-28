Hitung-hitungan Lawan Timnas Indonesia U-23 di Fase Grup Olimpiade Paris 2024 jika Juara 1, 2, 3, atau 4 di Piala Asia U-23 2024

HITUNG-hitungan lawan Timnas Indonesia U-23 di fase grup Olimpiade Paris 2024 jika juara 1, 2, 3, atau 4 di Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Kans lolos ke Olimpiade Paris 2024 memang terbuka lebar bagi skuad Garuda Muda saat ini.

Timnas Indonesia U-23 tinggal selangkah lagi memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024 saat ini.

Diketahui, juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U-23 2024 dipastikan lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang finis di peringkat 4 nantinya masih punya peluang mentas di ajang Olimpiade Paris 2024, tetapi harus melakoni laga playoff dahulu.

Untuk menentukan nasibnya lolos ke Olimpiade Paris 2023, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi laga semifinal melawan Timnas Uzbekistan U-23. Laga itu akan digelar di Khalifa International Stadium, Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Lantas, bagaimana hitung-hitungan lawan Timnas Indonesia U-23 di fase grup Olimpiade Paris 2024 jika berhasil lolos? Lawan berat pastinya menanti skuad Garuda Muda.

Juara 1 Piala Asia U-23 2024

Jika juara 1 Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 akan tergabung ke Grup D pada fase grup Olimpiade Paris 2024. Di grup itu, tiga tim lain yang akan jadi lawan Garuda Muda jika juara Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui.

Ada Paraguay, Mali, dan juga Israel. Tentu saja, duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Israel U-23 akan sangat ramai disorot jika hal itu benar terjadi.

Runner-Up Piala Asia U-23 2024

Jika menjadi runner-up Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 dipastikan masuk Grup C pada fase grup Olimpiade Paris 2024. Sama seperti di Grup D, tiga tim penghuni grup itu sudah diketahui.

Salah satunya ada tim kuat, yakni Timnas Spanyol U-23. Kemudian, ada juga Mesir dan Republik Dominika. Akankah Timnas Indonesia U-23 bisa tampil gacor kala harus melawan tim-tim tersebut?