Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Lawan Timnas Indonesia U-23 di Fase Grup Olimpiade Paris 2024 jika Juara 1, 2, 3, atau 4 di Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |08:07 WIB
Hitung-hitungan Lawan Timnas Indonesia U-23 di Fase Grup Olimpiade Paris 2024 jika Juara 1, 2, 3, atau 4 di Piala Asia U-23 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: AFC)
A
A
A

HITUNG-hitungan lawan Timnas Indonesia U-23 di fase grup Olimpiade Paris 2024 jika juara 1, 2, 3, atau 4 di Piala Asia U-23 2024 menarik diulas. Kans lolos ke Olimpiade Paris 2024 memang terbuka lebar bagi skuad Garuda Muda saat ini.

Timnas Indonesia U-23 tinggal selangkah lagi memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024 saat ini.

Timnas Indonesia U-23

Diketahui, juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U-23 2024 dipastikan lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang finis di peringkat 4 nantinya masih punya peluang mentas di ajang Olimpiade Paris 2024, tetapi harus melakoni laga playoff dahulu.

Untuk menentukan nasibnya lolos ke Olimpiade Paris 2023, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi laga semifinal melawan Timnas Uzbekistan U-23. Laga itu akan digelar di Khalifa International Stadium, Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Lantas, bagaimana hitung-hitungan lawan Timnas Indonesia U-23 di fase grup Olimpiade Paris 2024 jika berhasil lolos? Lawan berat pastinya menanti skuad Garuda Muda.

Juara 1 Piala Asia U-23 2024

Jika juara 1 Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 akan tergabung ke Grup D pada fase grup Olimpiade Paris 2024. Di grup itu, tiga tim lain yang akan jadi lawan Garuda Muda jika juara Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui.

Ada Paraguay, Mali, dan juga Israel. Tentu saja, duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Israel U-23 akan sangat ramai disorot jika hal itu benar terjadi.

Runner-Up Piala Asia U-23 2024

Jika menjadi runner-up Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 dipastikan masuk Grup C pada fase grup Olimpiade Paris 2024. Sama seperti di Grup D, tiga tim penghuni grup itu sudah diketahui.

Salah satunya ada tim kuat, yakni Timnas Spanyol U-23. Kemudian, ada juga Mesir dan Republik Dominika. Akankah Timnas Indonesia U-23 bisa tampil gacor kala harus melawan tim-tim tersebut?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641285/jadwal-timnas-indonesia-vs-brasil-di-piala-dunia-u17-2025-garuda-lawan-calon-juara-jzk.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025: Garuda Lawan Calon Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persib_bandung.jpg
5 Fakta Comeback Dramatis Persib atas Selangor FC, Duel Panas di Lapangan hingga Tribune!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement