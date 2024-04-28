Elkan Baggott Gabung Skuad Timnas Indonesia U-23 Jelang Lawan Uzbekistan U-23 Setelah Tugas di Bristol Rovers Berakhir?

Elkan Baggott tak bisa main di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

ELKAN Baggott bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-23 jelang melawan Timnas Uzbekistan U-23 setelah tugas di Bristol Rovers berakhir? Bek 21 tahun ini baru saja melakoni laga pamungkasnya sebagai pemain pinjaman di klub Liga 3 Inggris 2023-2024, Bristol Rovers.

Pesepakbola bertinggi badan 196 sentimeter ini bermain 90 menit saat Bristol Rovers tumbang 0-2 dari Wigan Athletic di pekan ke-46 Liga 3 Inggris 2023-2024, Sabtu 27 April 2024 malam WIB. Semenjak dipinjamkan dari Ipswich Town per awal Februari 2024, Elkan Baggott turun dalam 14 laga Liga 3 Inggris 2023-2024 bersama Bristol Rovers.

(Elkan Baggott baru saja menjalani laga terakhirnya bersama Bristol Rovers)

Jumlahnya semakin banyak jika pemegang 22 caps bersama Timnas Indonesia senior ini tidak mengalami cedera pada akhir Maret sampai awal April 2024. Akibatnya, Elkan Baggott absen di empat laga Liga 3 Inggris 2023-2024 dalam periode tersebut.

Akibat cedera di periode di atas itulah, Elkan Baggott tak masuk ke dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U-23 yang didaftarkan Shin Tae-yong untuk mengarungi Piala Asia U-23 2024. Berhubung tidak didaftarkan itulah, Elkan Baggott takkan bisa dimainkan melawan Uzbekistan U-23, sekalipun tak ada pertandingan lagi bersama Bristol Rovers musim ini.

Sesuai regulasi yang dikeluarkan AFC, batas pendaftaran pemain adalah H-6 jam sebelum matchday pertama Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Senin, 15 April 2024.

Karena itu, kans Elkan Baggott untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di semifinal Pala Asia U-23 2024 sudah tertutup. Pesepakbola berdarah Inggris ini hanya bisa mendoakan skuad Garuda Muda mendapatkan hasil terbaik kontra Uzbekistan U-23.