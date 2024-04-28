5 Pemain Timnas Indonesia U-23 Calon Pengganti Rafael Struick di Laga Kontra Uzbekistan U-23, Nomor 1 Bikin Bek Korsel U-23 Ketar-ketir!

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-23 calon pengganti Rafael Struick di laga kontra Uzbekistan U-23. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia U-23 calon pengganti Rafael Struick di laga kontra Timnas Uzbekistan U-23 akan diulas Okezone. Sesuai Jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium, Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Dalam laga nanti, Shin Tae-yong tak dapat mengandalkan sang penyerang, Rafael Struick, yang harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Lantas, siapa Pemain yang akan menggantikan posisi Rafael Struick?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-23 calon pengganti Rafael Struick di laga kontra Uzbekistan U-23:

5. Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan memang biasa berperan sebagai gelandang sentral atau di posisi winger. Namun, tak ada salahnya memasang Marselino Ferdinan di posisi penyerang atau setidaknya bertugas sebagai false nine.

Tembakan akurat Pemain KMSK Deinze ini dapat dimanfaatkan Timnas Indonesia U-23 untuk membobol gawang Timnas Uzbekistan U-23.

4. Jeam Kelly Sroyer





Jika Shin Tae-yong mencari Pemain yang militansinya 11 12 dengan Rafael Struick, Jeam Kelly Sroyer dapat dipertimbangkan. Pemain milik Persik Kediri ini dikenal memiliki stamina dan kecepatan yang mumpuni.

Ia juga pernah mencuri perhatian Shin Tae-yong saat memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Saat itu, Kelly Sroyer mencetak satu gol saat Timnas Indonesia U-23 menumbangkan tuan rumah Thailand dengan skor 3-1 di babak semifinal.