Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia U-23 Berpeluang Jadi Top Skor Piala Asia U-23 2024!

Marselino Ferdinan dan dua pemain Timnas Indonesia U-23 berpeluang jadi top skor Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

GARA-GARA ini, pemain Timnas Indonesia U-23 berpeluang jadi top skor Piala Asia U-23 2024. Hal itu tentu menjadi keuntungan tersendiri.

Timnas Indonesia U-23 sukses melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Minimal, akan ada dua laga yang dilakoni lagi, yakni empat besar dan final atau perebutan tempat ketiga.

Saat ini, ada tiga pemain Timnas Indonesia U-23 yang bertengger di daftar top skor Piala Asia U-23 2024. Mereka adalah Komang Teguh Trisnanda, Marselino Ferdinan, dan Rafael Struick.

Ketiga pemain itu sama-sama telah mengemas dua gol di sepanjang Piala Asia U-23 2024. Kini, peluang salah satu dari mereka untuk tampil sebagai top skor terbuka lebar.

Ya, tiga pesaing di daftar tersebut dipastikan tak akan menambah golnya. Sebab, negara mereka masing-masing telah tersingkir hingga babak perempatfinal.

Dua pemain, yakni Aiman Yahya dan Abdullah Radif harus pulang bersama Timnas Arab Saudi U-23. Sementara, Lee Young-jun dipaksa mengepak koper bareng Timnas Korea Selatan U-23 oleh Indonesia!