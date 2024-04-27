Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Shen Yinhao, Wasit Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |23:47 WIB
Profil Shen Yinhao, Wasit Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024
Shen Yinhao akan memimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 (Foto: Xinhua)
A
A
A

PROFIL Shen Yinhao, wasit laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Sang pengadil menjadi sorotan jelang laga.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin 29 April 2024 malam WIB. Pemenang akan melaju ke final sekaligus merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia U-23 jelang laga

Bagi Indonesia, tiket tersebut akan membuat Skuad Garuda Muda tampil di Olimpiade untuk kedua kali sejak 1956. Sementara, Uzbekistan akan mengulangi pencapaian di edisi Piala Asia U-23 2022.

Jelang laga, sorotan tertuju kepada wasit. Sebab, Indonesia sempat dikerjai sang pengadil pada laga pertama Grup A Piala Asia U-23 2024 melawan Timnas Qatar U-23 yang dipimpin Nasrullo Kabirov.

Kali ini, wasit yang bertugas adalah Shen Yinhao. Pria asal China itu akan dibantu dua asistennya, Guo Jingtao dan Luo Zheng, yang sama-sama berasal dari Negeri Tirai Bambu.

Shen diketahui adalah wasit berusia 37 tahun yang sudah memimpin laga-laga internasional FIFA sejak 2018. Sepanjang 2023-2024, ia sudah memimpin tujuh pertandingan dengan mengeluarkan 18 kartu kuning!

Halaman:
1 2
      
