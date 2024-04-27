Profil Shen Yinhao, Wasit Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

PROFIL Shen Yinhao, wasit laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Sang pengadil menjadi sorotan jelang laga.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin 29 April 2024 malam WIB. Pemenang akan melaju ke final sekaligus merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Bagi Indonesia, tiket tersebut akan membuat Skuad Garuda Muda tampil di Olimpiade untuk kedua kali sejak 1956. Sementara, Uzbekistan akan mengulangi pencapaian di edisi Piala Asia U-23 2022.

Jelang laga, sorotan tertuju kepada wasit. Sebab, Indonesia sempat dikerjai sang pengadil pada laga pertama Grup A Piala Asia U-23 2024 melawan Timnas Qatar U-23 yang dipimpin Nasrullo Kabirov.

Kali ini, wasit yang bertugas adalah Shen Yinhao. Pria asal China itu akan dibantu dua asistennya, Guo Jingtao dan Luo Zheng, yang sama-sama berasal dari Negeri Tirai Bambu.

Shen diketahui adalah wasit berusia 37 tahun yang sudah memimpin laga-laga internasional FIFA sejak 2018. Sepanjang 2023-2024, ia sudah memimpin tujuh pertandingan dengan mengeluarkan 18 kartu kuning!