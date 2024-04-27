Ngerinya Pemain Timnas Uzbekistan U-23 Abbosbek Fayzullaev, Harga Pasarannya Tembus Rp87 Miliar Lewati Harga Total Pemain Timnas Indonesia U-23!

Abbosbek Fayzullaev punya nilai pasar yang melebihi satu skuad Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@abbos.fs)

NGERINYA pemain Timnas Uzbekistan U-23 Abbosbek Fayzullaev akan dibahas Okezone. Harga pasarnya tembus Rp87 miliar atau lewati total pemain Timnas Indonesia U-23!

Sekadar informasi, Fayzullaev baru tiba di CSKA Moscow pada musim panas 2023. Ia dibeli dari Pakhtakor yang notabene salah satu klub papan atas di negaranya.

Kiprah gelandang serang kelahiran Sidaryo itu begitu mengilap bersama CSKA Moscow. Sepanjang musim ini, Fayzullaev mengemas empat gol dan 11 assist dari 26 pertandingan di semua kompetisi.

Catatan tersebut cukup apik untuk seorang gelandang serang yang baru datang. Fayzullaev juga langsung menjadi pilihan utama di klub papan atas Rusia tersebut.

Wajar bila harga pasarnya menurut Transfermarkt menyentuh Rp86,91 miliar! Jumlah tersebut melewati total nilai satu skuad pemain Timnas Indonesia U-23 yang berlaga di Piala Asia U-23 2024!

Menurut situs yang sama, harga pasar satu skuad Timnas Indonesia U-23 adalah Rp83,43 miliar. Itu artinya, Fayzullaev lebih mahal hingga Rp3,48 miliar dari tim asuhan Shin Tae-yong.