Joel Kojo Pahlawan Kirgistan yang Bantu Timnas Indonesia Ukir Sejarah di Piala Asia 2023, Kini Dukung Garuda Muda Juara di Piala Asia U-23 2024

JOEL Kojo sang pahlawan Kirgistan yang bantu Timnas Indonesia ukir sejarah di Piala Asia 2023 kini kembali jadi sorotan. Pasalnya, Joel Kojo kini memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- untuk menjuarai ajang Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 sukses mencetak sejarah setelah menembus semifinal Piala Asia U-23 2024. Pasukan Shin Tae-yong itu berhasil melenggang ke empat besar setelah menang dramatis atas Korea Selatan U-23 2-2 (11-10), Jumat 26 April 2024.

Ini merupakan pertama kalinya Garuda Muda melaju ke semifinal Piala Asia U-23. Hebatnya, Rizky Ridho dan kolega mendapat tiket empat besar dalam keikutsertaan perdananya di turnamen tersebut.

Kojo pun ikut bangga dengan pencapaian manis yang didapat oleh Timnas Indonesia U-23. Pemain berusia 25 tahun itu berharap Garuda Muda bisa menjadi juara di Piala Asia U-23 2024. Kojo sampai-sampai mengunggah dukungannya lewat akun Instagram pribadinya (@kojo_joel_10).

“Ayo teman-teman, ambil pialanya (Piala Asia U-23 2024),” ujar Kojo dalam akun Instagram pribadinya (@joel_kojo_10), dikutip pada Sabtu (27/4/2024).