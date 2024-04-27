Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Joel Kojo Pahlawan Kirgistan yang Bantu Timnas Indonesia Ukir Sejarah di Piala Asia 2023, Kini Dukung Garuda Muda Juara di Piala Asia U-23 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |11:20 WIB
Joel Kojo Pahlawan Kirgistan yang Bantu Timnas Indonesia Ukir Sejarah di Piala Asia 2023, Kini Dukung Garuda Muda Juara di Piala Asia U-23 2024
Joel Kojo kala membela Timnas Kirgistan. (Foto: Reuters)
A
A
A

JOEL Kojo sang pahlawan Kirgistan yang bantu Timnas Indonesia ukir sejarah di Piala Asia 2023 kini kembali jadi sorotan. Pasalnya, Joel Kojo kini memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- untuk menjuarai ajang Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 sukses mencetak sejarah setelah menembus semifinal Piala Asia U-23 2024. Pasukan Shin Tae-yong itu berhasil melenggang ke empat besar setelah menang dramatis atas Korea Selatan U-23 2-2 (11-10), Jumat 26 April 2024.

Joel Kojo

Ini merupakan pertama kalinya Garuda Muda melaju ke semifinal Piala Asia U-23. Hebatnya, Rizky Ridho dan kolega mendapat tiket empat besar dalam keikutsertaan perdananya di turnamen tersebut.

Kojo pun ikut bangga dengan pencapaian manis yang didapat oleh Timnas Indonesia U-23. Pemain berusia 25 tahun itu berharap Garuda Muda bisa menjadi juara di Piala Asia U-23 2024. Kojo sampai-sampai mengunggah dukungannya lewat akun Instagram pribadinya (@kojo_joel_10).

“Ayo teman-teman, ambil pialanya (Piala Asia U-23 2024),” ujar Kojo dalam akun Instagram pribadinya (@joel_kojo_10), dikutip pada Sabtu (27/4/2024).

