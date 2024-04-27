JOEL Kojo sang pahlawan Kirgistan yang bantu Timnas Indonesia ukir sejarah di Piala Asia 2023 kini kembali jadi sorotan. Pasalnya, Joel Kojo kini memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- untuk menjuarai ajang Piala Asia U-23 2024.
Timnas Indonesia U-23 sukses mencetak sejarah setelah menembus semifinal Piala Asia U-23 2024. Pasukan Shin Tae-yong itu berhasil melenggang ke empat besar setelah menang dramatis atas Korea Selatan U-23 2-2 (11-10), Jumat 26 April 2024.
Ini merupakan pertama kalinya Garuda Muda melaju ke semifinal Piala Asia U-23. Hebatnya, Rizky Ridho dan kolega mendapat tiket empat besar dalam keikutsertaan perdananya di turnamen tersebut.
Kojo pun ikut bangga dengan pencapaian manis yang didapat oleh Timnas Indonesia U-23. Pemain berusia 25 tahun itu berharap Garuda Muda bisa menjadi juara di Piala Asia U-23 2024. Kojo sampai-sampai mengunggah dukungannya lewat akun Instagram pribadinya (@kojo_joel_10).
“Ayo teman-teman, ambil pialanya (Piala Asia U-23 2024),” ujar Kojo dalam akun Instagram pribadinya (@joel_kojo_10), dikutip pada Sabtu (27/4/2024).