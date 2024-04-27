Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Terharu Asisten Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia U-23 Hancurkan Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |11:00 WIB
Reaksi Terharu Asisten Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia U-23 Hancurkan Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

DOHA – Asisten Shin Tae-yong dalam melatih Timnas Indonesia U-23, Yoo Jae-hoon, merasa terharu usai Timnas Indonesia U-23 dapat mengalahkan Timnas Korea Selatan di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, hasil itu tentunya jadi pencapaian luar biasa bagi Timnas Indonesia U-23.

Yoo Jae-hoon tak menampik bahwa dirinya merasakan kesedihan sebenarnya karena tim dari negara asalnya, yakni Korea Selatan, harus tersingkir di Piala Asia U-23 2024. Namun, perasaan itu campur aduk karena yang mengalahkan Korea Selatan sendiri adalah Timnas Indonesia U-23 yang kini turut ditanganinya. Tentunya, hasil ini juga turut membahagiakan buatnya.

Yoo Jae-hoon

"Kalahkan negaraku sendiri. Akan tetapi, tetap terharu," kata Yoo Jae-hoon, dilansir dari laman Instagram pribadinya, Sabtu (27/4/2024).

Pria asal Korea Selatan itu pun bergembira karena Timnas Indonesia U-23 telah mencetak sejarah dalam Piala Asia U-23. Sebab, Timnas Indonesia U-23 sendiri diketahui berstatus tim debutan tetapi bisa langsung lolos ke babak semifinal.

"Hari ini harinya Timnas Indonesia," ucap Yoo Jae-hoon.

