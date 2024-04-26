Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikalahkan Timnas Indonesia U-23, Asisten Pelatih Korea Selatan U-23 Sebut Timnya Cuma Kurang Beruntung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |17:37 WIB
Dikalahkan Timnas Indonesia U-23, Asisten Pelatih Korea Selatan U-23 Sebut Timnya Cuma Kurang Beruntung
Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/thekfa)
A
A
A

DOHA – Timnas Korea Selatan U-23 dikalahkan Timnas Indonesia U-23 pada babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Asisten pelatih Timnas Korea Selatan U-23, Myung Jae-yong, mengatakan timnya hanya kurang beruntung karena kalah lewat adu penalti.

Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- menelan kekalahan mengejutkan dari Timnas Indonesia U-23. Korea Selatan U-23 kalah lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal.

Sejatinya, Timnas Indonesia U-23 bisa saja menutup laga tersebut tanpa harus lewat drama adu penalti. Pasalnya, mereka unggul jumlah pemain setelah Lee Young Jun diganjar kartu merah pada menit ke-70. Namun sayang Skuad Garuda Muda harus kecolongan lewat gol Jeong Sang Bin di menit ke-84.

Selepas pertandingan, Jae-yong menyampaikan selamat kepada Timnas Indonesia U-23 atas keberhasilannya. Dia menilai, kekalahan yang diderita Korea Selatan U-23 ini hanya karena mereka kurang beruntung.

“Pertama-tama, selamat untuk pihak Indonesia,” kata Jae-yong, dilansir dari situs resmi AFC, Jumat (26/4/2024).

“Meskipun kami mendapat kartu merah, para pemain tidak pernah menyerah dan mencetak gol penyeimbang. Kami tidak cukup beruntung untuk memenangkan adu penalti,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640467/komentar-nova-arianto-usai-timnas-indonesia-u17-dibungkam-zambia-kalau-pemain-takut-situasi-jadi-sulit-xxu.webp
Komentar Nova Arianto Usai Timnas Indonesia U-17 Dibungkam Zambia: Kalau Pemain Takut, Situasi Jadi Sulit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/01/timnas_futsal_indonesia.jpg
Timnas Futsal Indonesia Diprediksi Lolos ke Fase Gugur Piala Asia Futsal 2026, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement