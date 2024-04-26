Dikalahkan Timnas Indonesia U-23, Asisten Pelatih Korea Selatan U-23 Sebut Timnya Cuma Kurang Beruntung

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/thekfa)

DOHA – Timnas Korea Selatan U-23 dikalahkan Timnas Indonesia U-23 pada babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Asisten pelatih Timnas Korea Selatan U-23, Myung Jae-yong, mengatakan timnya hanya kurang beruntung karena kalah lewat adu penalti.

Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- menelan kekalahan mengejutkan dari Timnas Indonesia U-23. Korea Selatan U-23 kalah lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal.

Sejatinya, Timnas Indonesia U-23 bisa saja menutup laga tersebut tanpa harus lewat drama adu penalti. Pasalnya, mereka unggul jumlah pemain setelah Lee Young Jun diganjar kartu merah pada menit ke-70. Namun sayang Skuad Garuda Muda harus kecolongan lewat gol Jeong Sang Bin di menit ke-84.

Selepas pertandingan, Jae-yong menyampaikan selamat kepada Timnas Indonesia U-23 atas keberhasilannya. Dia menilai, kekalahan yang diderita Korea Selatan U-23 ini hanya karena mereka kurang beruntung.

“Pertama-tama, selamat untuk pihak Indonesia,” kata Jae-yong, dilansir dari situs resmi AFC, Jumat (26/4/2024).

“Meskipun kami mendapat kartu merah, para pemain tidak pernah menyerah dan mencetak gol penyeimbang. Kami tidak cukup beruntung untuk memenangkan adu penalti,” sambungnya.