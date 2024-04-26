Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Shin Tae-yong Irit Pergantian Pemain saat Timnas Indonesia U-23 Hadapi Korea Selatan U-23

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |16:28 WIB
Alasan Shin Tae-yong Irit Pergantian Pemain saat Timnas Indonesia U-23 Hadapi Korea Selatan U-23
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Shin Tae Yong mengungkapkan alasan dirinya irit pergantian pemain saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Korea Selatan U-23 dalam babak perempat final Piala Asia U-23 2024. Sang pelatih mengatakan itu bagian dari penyesuaian strategi dan dia ingin memaksimalkan para pemainnya di babak perpanjangan waktu.

Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Korea Selatan U-23 dalam babak adu penalti dengan skor 11-10 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Pertandingan itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Skuad Garuda Muda unggul lebih dulu pada menit 15 lewat gol cantik Rafael Struick sebelum akhirnya Korea Selatan U-23 menyamakan kedudukan via gol bunuh diri Komang Teguh pada menit 45. Selepas itu, Struick sukses membawa Tim Merah-Putih unggul lagi tepat di penghujung babak pertama.

Pada menit 70, Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- mulai bermain dengan 10 pemain setelah Lee Young Jun diganjar kartu merah langsung oleh wasit usai melakukan pelanggaran keras pada Justin Hubner. Namun, setelah unggul jumlah pemain, Indonesia U-23 malah kebobolan oleh gol Jeong Sang bin pada menit 84, yang membuat skor 2-2 mengakhiri waktu normal.

Ketika unggul jumlah pemain, banyak pemain Indonesia yang nampak sudah mulai kelelahan. Namun, STY tak melakukan pergantian pemain lagi hingga waktu normal usai setelah mengganti Komang Teguh dengan Muhamad Ferarri di awal babak kedua dan Ilham Rio Fahmi dengan Fajar Faturrahman pada menit 65.

Keputusan itu membuat netizen bertanya-tanya di media sosial sepanjang laga berjalan karena para pemain Indonesia U-23 banyak yang terlihat mulai kelelahan tetapi STY tak kunjung melakukan pergantian pemain di waktu normal. Barulah pada perpanjangan waktu Jeam Kelly Sroyer masuk pada menit 100 menggantikan Fajar, berbarengan dengan masuknya Arkhan Fikri yang ditukar dengan Ivar Jenner serta Ramadhan Sananta yang masuk pada menit 105 setelah Witan Sulaeman ditarik keluar.

Halaman:
1 2
      
