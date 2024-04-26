Penyebab Nathan Tjoe-A-On Tidak Ikut Menendang Adu Penalti di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23

Nathan Tjoe-A-On jadi salah satu pemain penting dalam skuad Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala Asia U-23 2024 (Foto: Instagram/Nathan Tjoe-A-On)

PENYEBAB Nathan Tjoe-A-On tidak ikut menendang adu penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 akan dibahas Okezone. Padahal, penggawa SC Heerenveen itu tak tergantikan sepanjang 120 menit pertandingan.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Bermain imbang 2-2 di waktu normal, Skuad Garuda Muda menang lewat drama adu penalti.

Ada alasan kenapa Nathan Tjoe-A-On tidak ikut ambil bagian saat adu penalti. Hal tersebut mengacu pada peraturan permainan dari IFAB yang mengatakan jika sebuah adu penalti yang terjadi ketika sebuah tim bermain dengan 10 orang akibat kartu merah, maka tim lawan juga harus mengurangi jumlah penendang mereka.

Keputusan itu harus sudah ditentukan sebelum adu penalti dimulai. Dalam sesi adu penalti ini, Korea Selatan sudah bermain dengan 10 orang sejak Lee Young-jun dikartu merah pada menit ke-70.

Oleh karena itu, timnas Indonesia U-23 harus mengurangi jumlah penendang. Berdasarkan keputusan tim, Nathan Tjoe-A-On yang disepakati untuk tidak mengambil penalti.