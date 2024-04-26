Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pede Lolos ke Final, Shin Tae-yong Tak Mau Janji Timnas Indonesia U-23 Juara Piala Asia U-23 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |14:02 WIB
<i>Pede</i> Lolos ke Final, Shin Tae-yong Tak Mau Janji Timnas Indonesia U-23 Juara Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong percaya diri bisa membawa Timnas Indonesia U-23 ke final Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menyatakan belum bisa menjanjikan timnya dapat menjadi juara Piala Asia U-23 2024. Namun, ia optimistis tim asuhannya dapat menembus babak final.

Skuad Garuda Muda berhasil lolos ke semifinal ajang itu. Kepastian itu usai menang 2-2 (11-10) atas Timnas Korea Selatan U-23 dalam babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Timnas Indonesia U-23

Shin mengatakan mungkin saja Timnas Indonesia U-23 dapat menjadi juara Piala Asia U-23. Namun, ia belum mau membicarakan kans itu saat ini karena paling terpenting timnya lolos ke babak final lebih dahulu.

"Saya tidak bisa mengatakan kita akan memenangkan turnamen ini, tapi saya mengatakan kepada pemain untuk percaya dan ikuti saya, jadi kita bisa pergi ke final," ujar Shin dalam konferensi pers, Jumat (26/4/2024).

Pada babak semifinal, Timnas Indonesia U-23 tinggal menunggu pemenang laga Timnas Uzbekistan U-23 melawan Timnas Arab Saudi U-23 dalam babak perempat final. Laga itu akan dimainkan di Khalifa International Stadium, Jumat (26/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan semangat timnya terus dijaga saat ini karena perjalanan dalam Piala Asia U-23 belum selesai. Hal itu agar para pemain kembali mampu menampilkan performa terbaik saat turun laga nantinya,

Halaman:
1 2
      
