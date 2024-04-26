Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Senior yang Dijagokan Perkuat Timnas Indonesia U-23 jika Lolos Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Jay Idzes!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |10:18 WIB
3 Pemain Senior yang Dijagokan Perkuat Timnas Indonesia U-23 jika Lolos Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Jay Idzes!
Berikut 3 pemain senior yang dijagokan perkuat Timnas Indonesia U-23 jika lolos Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain senior yang dijagokan memperkuat Timnas Indonesia U-23 jika lolos Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah menyegel tiket semifinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024 setelah Menang adu penalti atas Timnas Korea Selatan U-23 dengan skor 11-10. Lantas, apa syarat Timnas Indonesia U-23 lolos Olimpiade Paris 2024?

Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Skuad Garuda Muda otomatis lolos jika Menang atas Uzbekistan U-23/Arab Saudi U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Senin, 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Sekadar diketahui, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, tim yang menempati posisi empat akan tampil di babak playoff menghadapi wakil Afrika, Guinea, untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024. Karena itu, jika pun Timnas Indonesia amit-amit kalah dari Uzbekistan U-23/Arab Saudi U-23, skuad asuhan Shin Tae-yong masih bisa mengintip peluang lolos Olimpiade Paris 2024 lewat jalur peringkat tiga atau playoff.

Di Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 10 Agustus 2024, seluruh peserta diizinkan menggunakan tiga Pemain senior alias pesepakbola yang usianya di atas 23 tahun. Dari Timnas Indonesia, kira-kira siapa tiga Pemain senior yang akan dibawa Shin Tae-yong ke Paris?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640461/timnas-indonesia-u17-takluk-dari-zambia-di-laga-perdana-piala-dunia-u17-2025-sdc.webp
Timnas Indonesia U-17 Takluk dari Zambia di Laga Perdana Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/erick_thohir.jpg
Menpora Erick Thohir Desak KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor Sebelum Akhir 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement