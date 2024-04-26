3 Pemain Senior yang Dijagokan Perkuat Timnas Indonesia U-23 jika Lolos Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Jay Idzes!

SEBANYAK 3 pemain senior yang dijagokan memperkuat Timnas Indonesia U-23 jika lolos Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah menyegel tiket semifinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024 setelah Menang adu penalti atas Timnas Korea Selatan U-23 dengan skor 11-10. Lantas, apa syarat Timnas Indonesia U-23 lolos Olimpiade Paris 2024?

Skuad Garuda Muda otomatis lolos jika Menang atas Uzbekistan U-23/Arab Saudi U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Senin, 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Sekadar diketahui, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, tim yang menempati posisi empat akan tampil di babak playoff menghadapi wakil Afrika, Guinea, untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024. Karena itu, jika pun Timnas Indonesia amit-amit kalah dari Uzbekistan U-23/Arab Saudi U-23, skuad asuhan Shin Tae-yong masih bisa mengintip peluang lolos Olimpiade Paris 2024 lewat jalur peringkat tiga atau playoff.

Di Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 10 Agustus 2024, seluruh peserta diizinkan menggunakan tiga Pemain senior alias pesepakbola yang usianya di atas 23 tahun. Dari Timnas Indonesia, kira-kira siapa tiga Pemain senior yang akan dibawa Shin Tae-yong ke Paris?