HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Urutan Eksekutor Penalti Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Siapa yang Gagal?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |09:43 WIB
Ernando Ari tampil brilian dengan menggagalkan dua eksekutor penalti pemain Timnas Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

URUTAN eksekutor penalti Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan (Korsel) U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 baru saja meraih kemenangan dramatis atas Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Setelah bermain 2-2 di waktu normal hingga perpanjangan waktu 2x15 menit, laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti. Adu tos-tosan ini pun berlangsung Panjang, karena masing-masing tim harus mengirimkan 12 eksekutor (total 24 tendangan) untuk mencari siapa yang memenangkan pertandingan.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Dari Timnas Indonesia U-23, lima eksekutor awal Timnas Indonesia U-23 menjalankan tugasnya dengan baik. Berturutut-turut, Ramadhan Sananta, Pratama Arhan, Rafael Struick, Marselino Ferdinan dan Justin Hubner berhasil membobol gawang Korsel U-23 kawalan Baek Jong-bum.

Drama sempat terjadi ketika penalti Justin Hubner sejatinya sempat ditepis Baek Jong-bum. Bahkan karena Justin Hubner gagal menjalankan tugasnya itu, para Pemain Korsel U-23 melakukan selebrasi tanda meraih kemenangan.

Namun, wasit Shaun Evans meminta Justin Hubner mengeksekusi ulang penalti tersebut. Penyebabnya karena kaki Baek Jong-bum meninggalkan garis gawang saat menggagalkan eksekusi penalti Justin Hubner.

Di momen ulangan ini, Justin Hubner berhasil mencetak gol sehingga skor sama kuat 5-5. Masuk ke eksekutor penalti keenam Korsel U-23 Kang Sang-yoon, tendangannya dapat ditepis kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari.

Halaman:
1 2
      
