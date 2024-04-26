Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korsel U-23: Rafael Struick Cetak Brace, Garuda Muda Unggul 2-1

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 sementara unggul atas Korea Selatan U-23 di babak pertama perempatfinal Piala Asia U-23 2024, pada Jumat (26/4/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, tim berjuluk Garuda Muda itu unggul 2-1 berkat brace Rafael Struick.

Timnas Indonesia U-23 menjadi tim pertama yang mencetak gol lewat Rafael Struick. Pemain ADO Den Haag itu mencatatkan namanya ketika laga memasuki menit ke-15. Lalu gol kedua pun tercipta dari kaki Rafael Struick di menit 45+3.

Garuda Muda tampil baik di 45 menit pertama itu dengan mencatatkan setidaknya lima tembakan dan dua shot on goal yang berbuah menjadi gol.

Korea Selatan U-23 tak bisa terlalu mendominasi. Terbukti penguasan bola Korea Selatan U-23 hanya 49 persen, yang menandakan Timnas Indonesia U-23 juga banyak memegang bola.

Malahan pasukan Shin Tae-yong lebih banyak menciptakan peluang. Sementara Korea Selatan hanya melepaskan satu tembakan selama 45 menit pertama tersebut. Gol mereka pun berawal dari sundulan yang terbentur kepala Komang Teguh.

Jalannya Pertandingan





Timnas Indonesia U-23 sempat dibuat terdiam pada menit ke-8. Pasalnya Korea Selatan U-23 mencetak gol lewat tendangan jauh nan indah ke gawang Timnas Indonesia U-23 kawalan Ernando Ari.

Kendati demikian, setelah para pemain Korea Selatan U-23 merayakan gol itu nyatanya wasit memilih untuk mengecak VAR. Setelah memantau langsung proses gol tersebut, wasit menyatakan tidak sah karena sudah terjadi offside dalam proses golnya.