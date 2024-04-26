Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia U-23 2024: Gol Indah Rafael Struick Antar Timnas Indonesia U-23 Unggul 1-0 atas Korea Selatan U-23

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |00:52 WIB
Hasil Piala Asia U-23 2024: Gol Indah Rafael Struick Antar Timnas Indonesia U-23 Unggul 1-0 atas Korea Selatan U-23
Pemain Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick. (Foto: Instagram/rafaelstruick)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 sementara memimpin Korea Selatan U-23 di babak pertama perempatfinal Piala Asia U-23 2024, pada Jumat (26/4/204) dini hari WIB. Garuda Muda tepatnya memimpin 1-0 berkat gol Rafael Struick di menit 15.

Bermain Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, skuad Garuda Muda sejatinya sempat dibuat terdiam pada menit ke-8. Pasalnya Korea Selatan U-23 mencetak gol tendangan jauh nan indah ke gawang Timnas Indonesia U-23 kawalan Ernando Ari.

Kendati demikian, setelah para pemain Korea Selatan U-23 merayakan gol itu nyatanya wasit memilih untuk mengecak VAR. Setelah memantau langsung proses gol tersebut, wasit menyatakan tidak sah karena sudah terjadi offside dalam proses golnya.

Menariknya beberapa menit setelahnya Timnas Indonesia U-23 gantian yang mencetak gol indah lewat tendangan jarak jauh. Rafael Strucik dengan manis melepaskan tendangan terukur ke pojok kiri gawang Korea Selatan dan membawa Timnas Indonesia U-23 memimpin 1-0.

Berikut Susunan Pemain:

Halaman:
1 2
      
