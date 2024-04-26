Breaking News: Xavi Hernandez Bertahan di Barcelona!

Xavi Hernandez dipastikan Joan Laporta tetap menjadi pelatih Barcelona pada musim depan. (Foto: Reuters)

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez tidak jadi pergi meninggalkan Roberto Lewandowski dan kawan-kawan di akhir musim 2023-2024. Pasalnya Presiden Barcelona, Joan Laporta telah mengumumkan Xavi tetap melatih Blaugrana –julukan Barcelona– untuk musim depan.

Sebelumnya, Xavi Hernandez menyatakan bakal meninggalkan Barcelona pada akhir musim 2023-2024. Pelatih berusia 44 tahun itu menilai El Barca membutuhkan sosok lain untuk memperbaiki performa tim yang masih tak konsisten pada musim depan.

Kabar terbaru, Joan Laporta memastikan legenda Barcelona tersebut telah mengubah keputusannya untuk tetap melatih Barcelona. Ia mengakui hal tersebut menjadi kabar baik untuk Barcelona.

"Xavi telah menyatakan kegembiraannya untuk tetap berada di Barca, melanjutkan proyek ini dan berkembang bersama. Kami sangat gembira. Ini adalah berita yang sangat baik bagi Barca," kata Joan Laporta dikutip dari X Fabrizio Romano, Jumat (26/4/2024).

Lebih lanjut, Joan Laporta mengatakan Barcelona tidak pernah melakukan diskusi dengan pelatih lain karena menunggu Xavi Hernandez merubah keputusannya. Selain itu, ia menjelaskan Xavi Hernandez adalah prioritas utama Barcelona.

“Kami tidak berdiskusi dengan manajer lain karena kami hanya menunggu Xavi berubah pikiran," ujarnya.