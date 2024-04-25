Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Sama Kuat 2-2 Selama 90 Menit, Laga Lanjut Babak Tambahan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |23:10 WIB
Hasil Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Sama Kuat 2-2 Selama 90 Menit, Laga Lanjut Babak Tambahan
Timnas Qatar U-23 vs Jepang U-23 lanjut ke babak tambahan usai sama kuat 2-2 di 90 menit penuh. (Foto: AFC)
A
A
A

DOHA – Pertandingan antara Tim Nasional (Timnas) Qatar U-23 vs Jepang U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 berakhir sama kuat 2-2, pada Kamis (25/4/2024) malam WIB. Alhasil, laga yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, tersebut akan memainkan babak tambahan untuk menentukan siapa yang lolos ke semifinal.

Jalannya Pertandingan

Berstatus tim tuan rumah, Qatar U-23 jelas termotivasi untuk langsung menyerang Jepang U-23. Namun, Qatar U-23 justru langsung kebobolan di menit kedua gara-gara gol Fuki Yamada.

Qatar U-23 berusaha mencoba bangkit. Baru pada menit 24 Qatar U-23 mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Ahmed Al-Rawi.

Ketika hendak mencoba membalikkan keadaan, Qatar U-23 justru harus rela bermain dengan 10 pemain sejak menit 41. Sebab kiper Qatar U-23, Yousef Abdulrahman diusir oleh wasit.

Timnas Qatar U-23

Dengan kondisi kekurangan pemain, Qatar U-23 menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Qatar U-23 justru mampu mencetak gol lebih dulu di menit 49 lewat Jassem Gaber.

Halaman:
1 2
      
