Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |20:12 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Berikut link live streaming Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@qfa)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dapat klik di sini. Laga yang digelar di Jassim bin Hamad Stadium ini akan dilangsungkan pada Kamis (25/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Timnas Qatar U-23 lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai Juara Grup A dengan tujuh angka. Tuan rumah Piala Asia U-23 2024 ini tercatat Menang 2-0 atas Timnas Indonesia U-23, menumbangkan Yordania U-23 (2-1) dan bermain 0-0 dengan Australia U-23.

Timnas Qatar U-23 akan menghadapi Jepang U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024

(Timnas Qatar U-23 akan menghadapi Jepang U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024)

Sementara Jepang U-23, setelah Menang tipis 1-0 atas China U-23, mereka menumbangkan UEA U-23 (2-0) dan kalah 0-1 dari Korea Selatan U-23. Koleksi enam angka membuat Jepang U-23 finis di posisi dua Grup B.

Laga ini menjadi penting bagi kedua tim. Sebab, tim yang kalah tak hanya tersingkir dari Piala Asia U-23 2024, tapi juga gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Karena itu, kedua tim bakal tampil mati-matian di laga malam ini. Sebab, kekalahan bakal memupus mimpi mereka ambil bagian di Olimpiade Paris 2024.

Bicara kekuatan, Jepang U-23 memang jempolan. Namun, faktor tuan rumah kerap kali menguntungkan Qatar U-23.

 Jangan lupakan insiden penalti dan kartu merah yang diterima Ivar Jenner di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23. Jika Jepang U-23 tidak bermain hati-hati, Jepang U-23 berpotensi dirugikan wasit layaknya Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1640017/kenapa-timnas-indonesia-u17-coret-pemain-diaspora-nicholas-mjosund-yjs.webp
Kenapa Timnas Indonesia U-17 Coret Pemain Diaspora Nicholas Mjosund?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/duta_besar_ri_untuk_qatar_ridwan_hassan_kedua_kir.jpg
Jelang Piala Dunia U-17 2025, Diaspora Indonesia di Qatar Gelar Turnamen, IATMI Merauke Pertahankan Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement