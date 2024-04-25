Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Berikut link live streaming Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@qfa)

LINK live streaming Timnas Qatar U-23 vs Timnas Jepang U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dapat klik di sini. Laga yang digelar di Jassim bin Hamad Stadium ini akan dilangsungkan pada Kamis (25/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Timnas Qatar U-23 lolos ke Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sebagai Juara Grup A dengan tujuh angka. Tuan rumah Piala Asia U-23 2024 ini tercatat Menang 2-0 atas Timnas Indonesia U-23, menumbangkan Yordania U-23 (2-1) dan bermain 0-0 dengan Australia U-23.

(Timnas Qatar U-23 akan menghadapi Jepang U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024)

Sementara Jepang U-23, setelah Menang tipis 1-0 atas China U-23, mereka menumbangkan UEA U-23 (2-0) dan kalah 0-1 dari Korea Selatan U-23. Koleksi enam angka membuat Jepang U-23 finis di posisi dua Grup B.

Laga ini menjadi penting bagi kedua tim. Sebab, tim yang kalah tak hanya tersingkir dari Piala Asia U-23 2024, tapi juga gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Karena itu, kedua tim bakal tampil mati-matian di laga malam ini. Sebab, kekalahan bakal memupus mimpi mereka ambil bagian di Olimpiade Paris 2024.

Bicara kekuatan, Jepang U-23 memang jempolan. Namun, faktor tuan rumah kerap kali menguntungkan Qatar U-23.

Jangan lupakan insiden penalti dan kartu merah yang diterima Ivar Jenner di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23. Jika Jepang U-23 tidak bermain hati-hati, Jepang U-23 berpotensi dirugikan wasit layaknya Timnas Indonesia U-23.