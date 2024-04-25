Erick Thohir Pastikan Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Netizen: Alhamdullillah

DOHA - Akun Instagram Ketum PSSI, Erick Thohir dibanjiri komentar netizen Indonesia. Mereka mengucapkan terima kasih setelah PSSI memastikan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong hingga 2027 mendatang.

Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir memposting foto saat dirinya tengah menyantap hidangan khas Korea bersama Shin Tae-yong. Pada foto unggahannya, Erick Thohir juga memberikan keterangan soal perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Postingan itu praktis dibanjiri komentar netizen Tanah Air. Mereka beramai-ramai bersyukur serta mengucapkan terima kasih di kolom komentar.

"Alhamdulillah," tulis @donnyelvano.

"WE TRUST YOU, COACH," ujar @munirsukma.

"TERIMA KASIH PAK ERICK, TERBAIK!," kata @sup.yusupp.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan sudah ada pembahasan program kerja Shin Tae-yong untuk tahun-tahun ke depan. Dia nilai hal itu agar PSSI mengetahui rencana aksi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia.